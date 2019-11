Emprendedores y datos

Emprendimientos sociales

José Matos, docente del CIDE-PUCP.

Cuando un emprendedor llega con un proyecto social bajo el brazo y toca puertas a inversionistas y donantes, y que se puede pensar en algo más que ganancias, es visto con desconfianza. Un emprendimiento social ayuda a un sector de la población, pero la suma de estos podría cambiar el panorama del país. Por su propia naturaleza, una empresa de este tipo no está orientada a generar grandes ganancias, lo que no quiere decir que no pueda lograrlo. Este matiz es lo que ahuyenta a algunas personas al momento de elegir entre emprendimiento social o comercial: la rentabilidad. Si desde el Estado o sector privado se pudieran generar más fondos o beneficios para este sector, la historia podría ser diferente.

Manejo de datos personales

Omar Alfaro, docente del CIDE-PUCP.

A medida de que evoluciona nuestro contacto con las redes sociales y la tecnología, conceptos como privacidad o manejo de datos cobran relevancia. Un dato personal es cualquier tipo de información que identifica a una persona: nombres, fotografía, teléfono, e-mail, geolocalización, etc. Cualquier empresa que use estos debe cumplir con diversas obligaciones, como obtener el consentimiento del usuario, contar con un registro de bancos de almacenamiento, implementación de políticas de privacidad, capacitación al personal y habilitación de procesos para la atención de quejas. La cultura de la privacidad llegó al Perú para quedarse y se avizora un interesante escenario de retos y posibilidades.