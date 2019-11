Fiscal Rafael Vela se pronuncia sobre postulación de su hermano al Congreso

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, se pronunció este jueves sobre la postulación de su hermano, Carlos Vela, al Congreso de la República con el partido Alianza Para el Progreso.

Como se conoció, el familiar del fiscal Vela se presentará a las elecciones del 2020 con el número 7 en la lista parlamentaria para Lima del partido fundado por César Acuña, luego de que el último sábado se definiera en el interior del partido la lista de 140 candidato al Parlamento.

PUEDES VER Ministerio de Justicia acatará sentencia sobre devolución de dinero a Odebrecht

Para el fiscal Rafael Vela, sin embargo, la decisión de su hermano de presentarse a las elecciones del 2020 es de carácter “personal”, por lo que, sumado a su rol de fiscal, no ahondó en comentarios de índole política sobre la participación de su familiar en los comicios.

“Si mi hermano tomó una decisión de este tipo, es absolutamente una decisión personal. No es una decisión de carácter familiar. Por supuesto que él tiene sus propios méritos, su hoja de vida, y a mí no me corresponde sino respetar su decisión”, señaló el coordinador del Equipo Especial Lava Jato.

No obstante esta situación, Vela remarcó que la postulación de su hermano al Congreso en ninguna forma lo compromete de cara a su actuación como fiscal.

"De hecho mi trabajo está completamente separado del de él. Él es médico y yo soy abogado, soy fiscal, y, por supuesto, debo honrar siempre mis obligaciones sin ningún tipo de consigna diferente”, aseguró Rafael Vela.

PUEDES VER Pérez cuestiona a Martha Chávez por pedir reprogramación de audiencia de Fuerza Popular

En todo caso, el coordinador del Equipo Especial insistió en que no podía hacer comentarios políticos ni de cualquier índole ya que sus palabras “podrían ser interpretadas de manera inadecuada”.

“Hasta desde un punto de vista familiar, porque, incluso, si yo le pidiera a mi hermano que desista de una postulación, podría vérseme que soy un mezquino en la parte de sus aspiraciones personales”, dejó en claro el fiscal Rafael Vela.

Finalmente, el coordinador de las investigaciones por el caso Lava Jato, solo manifestó que corresponde a su hermano “definir lo que socialmente debe hacer desde el punto de vista de una decisión de esa naturaleza”.