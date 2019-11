Ollanta Humala tras audios: “Juez Concepción Carchuancho debe separarse del caso”

El exjefe de Estado Ollanta Humala enfatizó en que el juez Richard Concepción Carhuancho debe apartarse del caso fiscal que lo acusa de lavado de activos, luego de que se difundan audios en la que fiscales anticorrupción tratarían de forzar el testimonio de Martín Balúnde Lossio y señalaran que el magistrado no se daría cuenta de las contradicciones.

Enfatizó que las grabaciones demuestran una alianza entre el magistrado es titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional con los fiscales que llevan su caso, en específico con Germán Juárez, quien lo acusa de lavado de activos al expresidente y a su esposa, por lo que ha pedido 26 y 20 años de cárcel efectiva para ellos, respectivamente.

“Creo que el juez Richard Concepción no debe esperar una recusación y debiera separarse del caso por iniciativa propia. El fiscal (Rafael) Vela debiera investigar él mismo de mutuo propio y corregir las cosas que se deben de corregir. (...) El problema es que cuando no hacen su trabajo o lo hacen mal, pues deben de aceptarlo o tapar el sol con un dedo”, declaró en entrevista con Radio Santa Rosa.

Humala pide que su caso no llegue a juicio

Ollanta Humala sostuvo en que, al revelarse los audios, su caso ya “está manchado” y “viciado por un fraude procesal” respecto a la “mala” utilización de la colaboración eficaz utilizada por parte del Ministerio Público.

En ese sentido, enfatizó que su caso no debería llegar a la etapa de juicio oral y tan solo tendría que quedar en investigación preparatoria. Insistió en que ellos no han cometido ningún delito.

“El caso esta viciado tiene un fraude procesal flagrante y el caso debe ser revisado. Por lo menos debiera retrotraerse a la etapa de investigación preparatoria por haberlo incluido de manera ilegal. La manera más rápida es que todo este caso se sobresea porque no tiene razón no hemos cometido ningún delito", reiteró.

Mencionó que su caso debe ser analizado por otro magistrado porque Concepción Carhuancho, quien aceptó su prisión preventiva anteriormente, estaría contaminado, basándose en lo dicho por los fiscales en las grabaciones.

“Creo que este proceso ya está manchado. Esto debiera zanjarlo el Tribunal (Constitucional) o la Corte Suprema. Pero no en juicio oral, el proceso ya está contaminado profundamente. Este proceso tiene que ser revisado a profundidad y el juez de control (Concepción Carhuancho) estaría también contaminado”, subrayó.

Ollanta Humala sobre Belaúnde Lossio

El exmandatario indicó que ellos ya han pedido la nulidad del testimonio de Martín Belaúnde Lossio, un recurso que ya ha solicitado anteriormente en reiteradas oportunidades, basándose en que el testigo fue extraditado por otros casos.

Sin embargo, la Fiscalía explicó que el investigado, quien cumple prisión preventiva, renunció a los beneficios de extradición y se allanó de manera voluntaria para colaborar en los casos que involucran a la expareja presidencial Humala-Heredia.

“El pedido ya está en la sala y el juez es quien no lo ha admitido. (...) Nosotros estamos pidiendo un sobreseimiento del caso Venezuela. (...) Que el fiscal aclare su relación con Belaúnde, si fue profesional o cruzó la línea, y si fue esto último deben haber las sanciones correspondientes y no una venganza contra nosotros. Esto no va a quedar así, lo que están haciendo con nosotros es responsabilizarnos, mancharnos, para conseguir una meta constitucional de meter a un presidente preso”, manifestó.

Agregó que si Ministerio Público señala que la participación de Belaúnde Lossio en su caso no es de importancia, entonces que lo retiren. Mencionó que el testigo tiene un peso del 60 y 70% en la acusación por Venezuela.

“Aquí el fin esta justificando los medios. La jugada es clara, lo que van a hacer es que una vez que está acusado, le van dar tiempo que llegue la extradición, recoger el testimonios de todos los acusados , lo liberan de todo y a cambio de eso el entra como colaborador eficaz", indicó.

La Fiscalí ya presentó la acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, y lo señala como responsables de recibir sobornos de Odebrecht para sus campañas presidenciales del 20006 y 2011, para posteriormente devolverles el favor a cambios de licitaciones en megaobras.