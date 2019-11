Martín Belaunde manipuló a fiscal para lograr su libertad

Por: César Romero y Angela Ccanto

El empresario Martín Belaunde Lossio buscó manipular a los fiscales de los casos Lava Jato, La Centralita y Antalsis para que le den libertad, ofreciéndoles ser testigo principal contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia.

Esto es lo que aparece en tres nuevos audios de conversaciones de Belaunde con el fiscal adjunto del caso La Centralita, David Alan Castillo, revelados en esta ocasión por el medio español el diario.es.

El lunes último, los portales The Intercept Brasil y Ojo-Público de Perú también revelaron audios sobre las intenciones de Belaunde, quien permanece detenido desde mayo del 2015 por sus vínculos ilícitos con el exgobernador regional de Áncash César Álvarez.

La estrategia del reo fracasó porque el juez nacional de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, luego de evaluar el tema con los fiscales Elmer Chirre del caso La Centralita y Orlando Lara Vásquez de Antalsis, se negó a darle libertad.

Contra Humala

Pese a todo, Belaunde ha seguido en tratativas con el fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, que lo considera testigo clave para probar la acusación contra el expresidente Humala de recibir aportes ilegales provenientes de Venezuela, en la campaña del 2006.

Los audios revelados por el medio español deben haber sido grabados por el propio Belaunde, al interior del penal de Ancón, en mayo del 2019, en la época en que se presentó la acusación contra Humala. Este es el tema del que conversa con el fiscal.

En uno de los audios se escucha a Belaunde decir que hace 80 días el fiscal Germán Juárez le ha pedido al juez Concepción Carhuancho que revoque su prisión preventiva y le dé libertad domiciliaria.

De acuerdo con información obtenida por La República, el 14 de febrero del 2019, Juárez solicitó el arresto domiciliario para Belaunde como parte de un acuerdo de colaboración eficaz.

Así es como en los audios Belaunde le cuenta al fiscal Alan Castillo de la audiencia que convocó el juez para evaluar este pedido. Belaunde critica al juez por pedir la opinión de los fiscales Chirre y Alan.

El año 2014, Richard Concepción Carhuancho era juez en Chimbote y como tal ordenó la ubicación y captura de Belaunde por el caso La Centralita. Por eso, como se escucha en los audios, cuando Juárez pide su libertad, pregunta por Chirre, a cargo de ese caso.

En varias oportunidades, Elmer Chirre se ha opuesto a concederle beneficios por colaboración eficaz a Belaunde, en el caso La Centralita y Antalsis. Por presión del Equipo Especial Lava Jato, el caso Antalsis pasó a otro fiscal, Orlando Lara, en busca de otra opinión. Pero Lara también se negó.

Extradición

Lo grave de los audios revelados por el diario español es que, según Belaunde, el fiscal Juárez sabe que su testimonio en el proceso al expresidente Humala carece de información verificable y tampoco tiene valor legal.

Esto se entiende por lo siguiente. Después de que Concepción Carhuancho ordenó su captura, Belaunde huyó a Bolivia de donde en mayo del 2015 fue extraditado por el caso La Centralita. Por eso, para intervenir en el caso Humala-Heredia se requiere una ampliación de extradición, en Bolivia.

La fiscalía recién ha pedido esa ampliación de extradición, ante un reclamo de la defensa del expresidente Humala, durante las audiencias de control de acusación.

“Además hay algo bien claro y se lo cuento en confianza con usted, yo por ese caso tendría que haber sido extraditado, yo no he firmado mi allanamiento en el caso Juárez y ya prescribió en Bolivia. Entonces, lo tengo de los huevos, disculpe la palabra, lo tengo de los huevos...”, dice Belaunde.

En el caso Humala, el testimonio o la colaboración eficaz de Belaunde representaría el 60% de la acusación. La acusación de los fondos provenientes de Venezuela se sostiene en su único testimonio.

Por eso, Belaunde se siente tan seguro y presiona para que le den libertad, relatando las gestiones que supuestamente realiza Juárez para lograrlo, a cualquier costo: presiones a otros fiscales.

Audio 1

● “Al fiscal lo tengo agarrado de los huevos”. Martín Belaunde conversa con el fiscal David Alan C.

–Martín Belaunde: Germán Juárez está pidiendo mi variación a domiciliaria. (El juez Richard Concepción) Carhuancho le dijo no, no quiero tener problemas,

–Fiscal: Juárez estaba.

–MBL: Esto me lo ha contado Lucho de la Cruz. Me dijo que Juárez se sentó con Carhuancho, le presentó la variación por el caso Antalsis y Carhuancho le preguntó: ¿y Chirre? Juárez le dice que Chirre ya no está. Carhuancho le dice: te voy a dar la variación de Belaunde, pero reúnete con (el fiscal Orlando) Lara y que no haga problemas. Juárez vino con Lara. Me dijo he venido con el fiscal, me ha explicado el caso y quiero que lo ayudes. Le digo, sí. De Antalsis yo conozco Madre de Dios (...). Necesitan mi colaboración para saber a quién fue ese dinero, porque en mis cuentas no lo van a encontrar. (...)

–Fiscal: Ahhh.

–MBL: De Cusco yo no sé nada, ni en Junín y menos de Chiclayo, pero si me dan la variación, una vez en mi casa puedo averiguar por teléfono quién diablos hizo algo malo. Me dijo perfecto. Juárez me dijo usted se compromete en darle esa información. Yo le dije sí, no hay ningún problema. Y (Lara) me dijo que si yo le doy la información, él se allana a mi pedido.

–Fiscal: Así.

–MBL: Juárez se molestó. Le dijo usted cree que esto es un circo.

–Fiscal: ¿Así? Juárez es adjunto.

–MBL: ... Usted cree que esto es un circo. Este es mi colaborador, él hace mi caso, es un caso emblemático, mucho más importante que su caso. Lo he leído, no tiene nada. Lo mandó al bombo. Así terminó la reunión.

–Fiscal: Y hace cuándo se había reunido.

–MBL: Hace 60 días más o menos, en enero.

Audio 2

● Quiero darle libertad a Martín. Belaunde relata las presiones para su liberación.

–Fiscal: ¿Qué? ¿Aún no terminan? (...)

–MBL: Además hay algo bien claro y se lo cuento en confianza con usted. Yo por ese caso tendría que haber sido extraditado, yo no he firmado mi allanamiento. En el caso de Juárez ya prescribió en Bolivia.

–Fiscal: Ah, mire.

–MBL: Entonces lo tengo de los huevos. Disculpe la palabra, lo tengo de los huevos...

–Fiscal: ¿Cuándo es su investigación, en ese caso con Juárez...? –MBL: En el 2016, pero el caso que investiga es del 2005 y 2011, ya prescribió.

–Fiscal: Tiene razón... Me imagino que él ya debe saber, el doctor Juárez.

–MBL: Sí claro, y en verdad yo le voy a firmar, no hay problema, pero le voy a decir, compadre, ahora ponme en mi casa y luego te firmo, si no, no te firmo.

–Fiscal: Claro, cuánto tiempo ya lleva usted. A veces los fiscales son así. Un tire y jala...

–MBL: Yo siempre he querido apoyarlo. Lo que pasa es que el doctor Chirre se opuso y fue a hablar con el juez Carhuancho para que no me la dieran. Carhuancho dijo yo no me voy a meter en problemas entre fiscales. Si ustedes no pueden resolver su problema por qué me traen sus problemas. En ese sentido Carhuancho tenía razón. Juárez se cagaba de miedo. Juárez le tiene miedo a Chirre. Miedo, en el sentido de que salgan cosas en la prensa. Entonces ya, decidieron que me quede. Vino el doctor Chirre hace como un año y medio. Juárez le dijo he hablado con Carhuancho y le ha dicho que vengas tú. Estamos acá los tres, pongámonos de acuerdo. Yo quiero darle la libertad a Martín. Chirre en esa época dijo de ninguna manera. De aquí a dos años puede ser. Antes imposible.

Audio 3

● Tu principal colaborador soy yo. Belaunde se considera principal acusador de Humala

–Fiscal: El caso de los Humala ya va a salir.

–MBL: La fiscalía va a acusar a los 4.

–Fiscal: Ya presentan la acusación. Entonces, el doctor Juárez está esperando que salga su colaboración.

–MBL: Juárez ha estado ocupado terminando la acusación. El miércoles viene. Le voy a decir, compadre, o haces las cosas bien o estás muerto.

–Fiscal: Juárez va a venir a verlo usted.

–MBL: Carhuancho no resuelve, le hemos pedido la variación el 14 de febrero, la variación domiciliaria.

–Fiscal: En lo suyo, en el caso que tiene el doctor Juárez.

–MBL: Yo estoy pidiendo por Antalsis. Pero el fiscal tiene la atribución de pedir la variación. Y Carhuancho lo hace participar a Lara en la audiencia.

–Fiscal: ¿Por qué?

–Fiscal: Lara vino... Primero, hubo esta pelea en el Ministerio Público. No lo puedo creer, porque ustedes tienen... unas instrucciones.

–Fiscal: Un instructivo para temas de colaboración.

–MBL: El instructivo es clarísimo. Juárez tiene la potestad. No importa si Lara se oponga o no se oponga. Yo no estoy dispuesto a colaborar con el señor Lara porque no sé nada de esos casos. No le voy a decir nada de ese caso, porque no sé. Y Carhuancho desde el 14 de febrero no resuelve.

–Fiscal: Usted ha mandado a su abogado.

–MBL: Que ya va a resolver y nada.

–Fiscal: Y Juárez.

–MBL: Al doctor Juárez ya le mandé a avisar, oye, compadre, vas a acusar y tu principal colaborador soy yo. Si el miércoles no vienes y no me das una respuesta, de cuándo me vas a mandar a mi casa, te juro que me retiro de la colaboración.

–Fiscal: Hay temas que ellos pueden manejar.

–MBL: Son amigos, termina la audiencia y se quedan conversando (Juárez y Carhuancho). Le dice oe y tu pata, ese fiscal. Juárez le dijo es un malcriado, carajo. Allí me quedé tranquilo, y ya van ochenta días.