Pablo Sánchez afirmó que es “incómodo” estar en Junta con fiscales investigados

El fiscal Pablo Sánchez Velarde expresó este jueves que se siente incómodo al estar en la Junta de Fiscales Supremos, ya que comparte espacio con sus colegas Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, a quienes investiga por presuntos vínculos en la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Es incómodo estar en una Junta donde los pares están siendo investigados por mí. Yo cumplo con mi trabajo, no tengo nada de orden personal contra ellos. Pero en algún momento esos fiscales quisieron apartarlo de la Junta. Es evidente que tienen poder. Ellos son fiscales supremos y no me gustaría hablar más de ellos porque los estoy investigando”, declaró a Perú 21.

Sobre el mencionado caso, Sánchez Velarde indicó que se reúne una o dos veces al mes con todo el equipo de fiscales, quienes investigan a personas naturales y autoridades de distintos niveles, y comparten información.

“Un nivel lo investigan las fiscales del Callao, otro el fiscal Fernández Alarcón y a otro lo investigo yo. Estamos avanzando fuerte en ese tema, ya dentro de poco habrá informes desde mi despacho”, continuó.

En otro momento, sostuvo que respalda la labor de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien les brinda apoyo de forma recíproca.

Finalmente, Sánchez Velarde, quien también presidente de la Academia de la Magistratura (Amag), agregó que trabaja en preparar bien a quienes postulen para ser nombrados como jueces y fiscales.

No queremos pasar nuevamente por el riesgo de nombrar a gente que no está capacitada para ello. [...] Hay abogados que están bien capacitados, pero su conocimiento lo usan en sentido negativo. Y eso no es culpa de la Amag porque la Academia nunca va a formar personas que sean nocivas a la colectividad y menos al Derecho", agregó.