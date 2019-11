Salaverry sobre reuniones con Chávarry: “Fue una de las razones de mi renuncia a FP”

El excongresista Daniel Salaverry se pronunció sobre el testimonio de Jorge Yoshiyama, quien lo mencionó como el encargado de coordinar con Pedro Chávarry las acciones para lograr el archivo de la investigación en contra de Keiko Fujimori por el caso Cócteles.

El sobrino de Jaime Yoshiyama declaró el pasado 4 de noviembre a la fiscal Elvia Caro Izquierdo, adjunta del despacho del fiscal José Domingo Pérez. Confirmó que la lideresa de Fuerza Popular conocía junto a toda la cúpula fujimorista de los aportes de Odebrecht para sus campañas presidenciales.

Comentó también que Keiko Fujimori le confirmó que se reunió con César Hinostroza a través de Antonio Camayo. Además, señaló que Vicente Silva Checa, asesor en secreto de la hija de Alberto Fujimori, le confirmó que quien coordinaba con Pedro Chávarry era Daniel Salaverry, para que se caiga la investigación en contra de la lideresa de Fuerza Popular.

Respuesta de Daniel Salaverry

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente del Congreso enfatizó que no cumplió con el encargo de la agrupación política lidereda por Keiko Fujimori porque le “pareció” incorrecto e ilegal".

Resaltó que este pedido fue una de las razones de su renuncia a Fuerza Popular y que siempre se mostró en contra del blindaje fujimorista a Pedro Chávarry, protección que fue demostrada en los chats La Botica.

En su mensaje, Salaverry agregó que su participación en esta práctica, que confirmaría el obstruccionismo a la justicia y tráfico de influencias, la detallará ante la Fiscalía.

Captura Tweet de Salaverry.

Declaración contra Salaverry por caso Keiko Fujimori

El sobrino de Jaime Yoshiyama comentó que Vicente Silva Checa le confirmó que Daniel Salaverry era el encargado de acordar con Pedro Chávarry, para que haya un “apoyo mutuo” entre la Fiscalía y Fuerza Popular.

Y la acción que necesitaban ejecutar era el archivamiento de la investigación en contra Keiko Fujimori y la presunta organización criminal que ella dirigía y tenía como fachada el partido político Fuerza Popular.

El entonces vocero de la organización fujimorista se reunía con el fiscal supremo en encuentros acordados por terceros. Las citas eran ocultas y usaban estrategias para evitar alguna filtración a la prensa.

“Vicente Silva Checa me informó que la persona encargada de comunicarse en forma reservada con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos a nombre de Keiko Fujimori era el excongresista Daniel Salaverry, en ese momento vocero de la bancada de Fuerza Popular. Silva Checa me comentó que ambos Pedro Chávarry y Daniel Salaverry se juntaban de forma sigilosa en sitios diferentes y acordado por terceros, hasta a veces cambiaban de carro para llegar a sus reuniones para coordinar el apoyo mutuo, entre la fiscalía y el partido Fuerza Popular”, sostuvo.

Daniel Salaverry fue vocero de Fuerza Popular hasta julio de 2018 y el 20 de ese mismo mes, Pedro Chávarry juró como fiscal de la Nación en medio de los cuestionamientos por haber protagonizado alguno de los CNM Audios. En diciembre, el exparlamentario, ya elegido como presidente del Congreso, se separa de la agrupación política y un mes después renuncia oficialmente.