Yoshiyama: “Keiko ordenó a Salaverry reunirse con Chávarry”

Una de las afirmaciones más esclarecedoras de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino carnal del ex secretario general del partido fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka, es el mandato que le dio Keiko Fujimori al ex congresista Daniel Salaverry para que mantuviera contacto con el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

En declaraciones a la fiscal adjunta Elvia Caro Izquierdo el último lunes 4 de noviembre, Jorge Yoshiyama confirmó el secreto a voces de las vinculaciones del fujimorismo con Chávarry en un intento por acabar con la investigación del Equipo Especial Lava Jato a Keiko Fujimori.

Consultado por La República, Daniel Salaverry confirmó que recibió dicho encargo pero que sería ante la fiscalía que daría las precisiones de las circunstancias en que se produjo.

Jorge Yoshiyama indicó que el nexo entre Keiko Fujimori y Chávarry era Vicente Silva Checa, quien actuaba como asesor legal de la lideresa de Fuerza Popular, versión que corrobora lo que ha expresado el ex tesorero del partido naranja, Luis Mejía Lecca, entre otros.

“En una ocasión estuvimos reunidos en el Estudio Oré Guardia con Vicente Silva, Jaime Yoshiyama, Arsenio Oré Guardia y Edward García Navarro, está reunión fue en relación a la estrategia de la defensa y a las declaraciones de Marcelo Odebrecht dado que Edward García justo había regresado de viaje de Brasil”, narró Jorge Yoshiyama: “Vicente Silva también me informó que la persona encargada de comunicarse en forma reservada con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos a nombre de Keiko Fujimori, era el ex congresista Daniel Salaverry, en ese momento vocero de la bancada de Fuerza Popular. Silva Checa me comentó que ambos, Pedro Chávarry y Daniel Salaverry, se juntaban de forma sigilosa en sitios diferentes y acordado por terceros, hasta a veces cambiaban de carro para llegar a sus reunione están para coordinar el apoyo mutuo, entre la fiscalía y el Partido Fuerza Popular”.

Salaverry por su cuenta de Twitter, escribió: “No cumplí con la finalidad de dicho encargo porque me pareció incorrecto e ilegal. Esa fue una de las razones de mi renuncia a FP (Fuerza Popular). Siempre me opuse y critiqué públicamente (el) blindaje a Chavarry y Cuellos B.(Blancos”.

El expresidente del Congreso señala que, efectivamente, le pidieron que hiciera el contacto. A este diario comentó: “Mis actos han demostrado total transparencia y lucha frontal contra la corrupción y muestra de ello es que desde el primer día me opuse al blindaje de Chávarry y demás Cuellos Blancos y fue una de las razones por las que renuncié a Fuerza Popular. Además, durante mi Presidencia agendé todas las acusaciones constitucionales contra Los Cuellos Blancos incluso hasta el último día. Yo mismo le pedí muchas veces (a través de los medios de comunicación) que renuncie a Chávarry. Invoqué al entonces Presidente de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales (el fujimorista César Segura Izquierdo) que agende su denuncia. Estoy dispuesto a colaborar en todo lo que necesite la fiscalía… No tengo problema. Cualquier información adicional la brindaré al fiscal a cargo de la investigación si lo considera pertinente”.

De acuerdo con fuentes de La República relacionadas con la investigación, Keiko Fujimori solicitó a Daniel Salaverry, cuando era vocero de Fuerza Popular, que entregase a Pedro Chávarry información en un sobre cerrado a Pedro Chávarry. Aparentemente, la jefa del partido naranja pretendía poner a prueba la lealtad de Salaverry.

Sin embargo, cuando Daniel Salaverry se entera del contenido, rechaza cumplir con lo solicitado.

Salaverry dirá a la fiscalía qué había dentro del sobre manila.