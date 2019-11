Por: Javier Alonso de Belaunde - Constitucionalista

Los congresistas no son reyes ni gamonales. Son ciudadanas y ciudadanos que ingresan a realizar un servicio público específico. Todas sus atribuciones y prerrogativas tienen límites y deben ejercerse sin desnaturalizar su rol (esto es, de acuerdo con el principio de “corrección funcional”). En esa línea, la Constitución les ha dado instrumentos y mecanismos solo para que puedan cumplir con su mandato. No para que los usen en beneficio propio o de agendas ajenas al interés público. La facultad de solicitar información no está exceptuada de este marco.

El sentido de que los congresistas y las comisiones del Congreso tengan el poder de requerir informes, datos, precisiones, etc. a diferentes instituciones y autoridades es que esta información resulte de utilidad para cumplir su función. La presunción, tantas veces defraudada, es que: a más información, mejores leyes y mayor control político. No se trata de un poder ilimitado (una suerte de “derecho al chisme”), sino que los pedidos de información deben ceñirse y guardar relación con la función parlamentaria (artículo 87 del Reglamento del Congreso). En condiciones de normalidad, las funciones del Congreso son representar, elegir autoridades, legislar y fiscalizar. De ahí que la atribución de pedir información resulte amplia.

Por el contrario, durante el interregno que genera la disolución constitucional del Congreso, el Parlamento opera limitado. Únicamente la Comisión Permanente está activa. Además, la Constitución (artículo 135) circunscribe a la Comisión Permanente a cumplir una sola función: examinar los decretos de urgencia del Poder Ejecutivo, preparar un informe y elevarlo para la consideración del nuevo Congreso que se instalará luego de las elecciones parlamentarias complementarias. Como oportunamente aclaró el Tribunal Constitucional en el auto de admisión a trámite de la demanda competencial, la Comisión Permanente “no es un pleno reducido, ni tiene sus mismas atribuciones”, “está limitada a lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución”.

De este modo, dado que en el interregno la función única del Congreso a través de la Comisión Permanente es revisar los Decretos de Urgencia, los congresistas solo pueden solicitar información que guarde relación con esa tarea. Todo lo demás supondría una extralimitación, actuar con deslealtad al marco Constitucional. Más allá de que probablemente los requeridos por un pedido de información inconstitucional, simplemente lo ignorarán, haciendo ineficiente el esfuerzo. Los congresistas deberían tener presente que, al igual que el nuevo Congreso evaluará los actos del Ejecutivo durante el interregno, también serán evaluados los de ellos. Funciona para los dos lados. Este examen, sin dudas, tomará en cuenta lo señalado por el máximo intérprete de la Constitución.