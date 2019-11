Elecciones 2020: Exprocurador Arbizu postulará al Congreso por Juntos por el Perú

El exprocurador anticorrupción Julio Arbizu será parte de la lista del partido Juntos por el Perú en el marco de las elecciones parlamentarias 2020.

Así lo confirmaron fuentes de Juntos por el Perú para La República. Asimismo, participará el médico Óscar Ugarte, exministro de Salud.

Vale precisar que Julio Arbizu manifestó en conversación telefónica con La República que aún no le confirmaron su participación, pues debe salir la lista formal. Recordemos que el 18 de noviembre se cierran las inscripciones en el JNE.

“Todavía no lo tengo confirmado yo. […] Ha habido una invitación, pero mientras no exista la lista pues no hay nada formal”, explicó.

Por otro lado, sostuvo que en caso figure en la lista y llegue al Parlamento promoverá la reforma política y un proyecto que limite la tan cuestionada inmunidad parlamentaria.

“A mí me parece vital que terminemos con las reformas políticas que inició el gobierno. Me parece importante y necesario la discusión y aprobación de un proyecto que limite la inmunidad parlamentaria; o la restrinja o la elimine”, comentó Julio Arbizu.

“Yo tengo además una cantidad de proyectos de ley en temas de corrupción y de reforma del sistema de justicia que estuve trabajando hace tiempo en una institución y que me gustaría retomar”, adicionó.

Cabe mencionar que Juntos por el Perú, partido de Yehude Simon, tiene una alianza con Nuevo Perú. Por ello, los exlegisladores disueltos Alberto Quintanilla (número 1 en Puno) y Manuel Dammert (número 12 por Lima) serán parte de la contienda electoral.