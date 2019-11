Edgar Alarcón renunció al cargo de asesor en el Gobierno Regional de Arequipa

El excontralor Edgar Alarcón presentó su renuncia al cargo de asesor del Gobierno Regional de Arequipa, dirigido por Elmer Cáceres Llica, porque, según detalló, no encuentras las condiciones apropiadas para desarrollar su trabajo.

En declaraciones para la prensa, Alarcón Tejada detalló que los asesores Ricardo Sánchez y Edwin Esquivel, y el gerente general Gregorio Palma no le permitieron reunirse con Cáceres Llica en el tiempo que estuvo en el cargo.

“Han impedido que le lleve la problemática que viene atravesando el gobierno regional, en sus diversas unidades y subdirecciones. Han impedido hacerle saber la corrupción en sus unidades. He intentado hablar con el gobernador en los últimos 30 días, por lo menos he solicitado 10 veces citas, para despachar y no he sido atenido”, expresó.

Tras ello, el excontralor denunció que los mencionados funcionarios tendrían intereses para permanecer en la administración regional, y consideró que su presencia durante este tiempo fue “incómoda” para ellos.

“Estos señores tienen intereses propios y particulares. Tienen dentro del gobierno regional personas de su confianza. Entonces, manejan el área de logística, recursos humanos, contrataciones. Mi presencia es incómoda, y me lo han hecho saber”, continuó.

En otra parte de su manifestación, Edgar Alarcón insinuó que Elmer Cáceres no tiene conocimiento de lo que ocurre dentro del gobierno regional que dirige, por ello lo exhortó a observar al personal de su gestión.

“Quiero pensar que el gobernador regional desconoce que estas personas lo tienen con los ojos vendados y están llevando adelante sus negocios personales. […] Lamento acá como se viene llevando la forma de gestión”, añadió.

El último 4 de noviembre, Edgar Alarcón anunció que participará como candidato al Congreso en las elecciones de enero del 2020 por Unión Por el Perú (UPP).