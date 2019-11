Zombies en la Comisión Permanente

La comisión permanente, mientras el Congreso ha sido disuelto, se ha convertido en una especie de sesión de espiritismo donde concurre un grupo de fujimoristas que parecen zombies que no se dan cuenta de que su única tarea es ser mesa de partes para recibir los decretos de urgencia que recién serán revisados por el próximo congreso.

Eso fue clamorosamente evidente en la sesión de ayer de la comisión permanente, en donde los congresistas fujimoristas Milagros Salazar, Luz Salgado, Lourdes Alcorta, Karina Beteta y Héctor Becerril, entre otros, además de Pedro Olaechea como autodenominado ‘presidente’ de un congreso que ya no existe salvo en todas estas (de) mentes alucinadas con lo que podría ser un síndrome propio de un despedido que ha sufrido una impresión muy fuerte y que no se da cuenta de que ya ha perdido su trabajo, seguían pronunciando discursos encendidos como si nada hubiera sucedido.

Bromas aparte, lo que queda del fujimorismo parlamentario es tragicómico, porque, por un lado, dan risa por las tonterías que dicen; pero, por el otro, dan pena pues recuerdan en manos de qué tipo de personas ha estado el congreso de la república en los últimos tres años.

Todas estas personas tan extrañas ya están en el trance de ser parte de un recuerdo lamentable, del que ojalá el país se haya vacunado, aunque uno nunca puede estar seguro, pues las primeras candidaturas que se van anunciando hacen temer lo peor.

Es decir, como este columnista señaló en un tuit al inicio de la semana, “por los candidatos que van asomando en la mayoría de los partidos, me temo que, por increíble que parezca, en febrero podemos estar extrañando al congreso disuelto el 30-S”.

Quizá a eso se refirió Lourdes Alcorta ayer en medio de la comisión permanente cuando dijo que “cómo será para que hasta un periodista que le tiene asco al congreso, diga que van a extrañar al congreso disuelto”.

Quisiera aclarar, sin embargo, para que no quede ninguna duda, que a este fujimorismo que hemos visto en estos tres años, no los vamos a extrañar. Hasta podría llegar gente peor que ellos, pero no tengo duda de que, a estos, no los vamos a extrañar ni de a vainas.