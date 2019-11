RMP sobre TC: “Es una victoria y una derrota para aquellos que quisieron abusar del poder”

La conductora de RTV expuso que la ex mayoría parlamentaria ha sufrido una gran derrota, pues ha quedado evidenciado que no ha habido ningún golpe de Estado y que el Perú no vive en una dictadura como lo afirmaban algunos de los excongresistas.

Para RMP, la notificación enviada por el TC, la cual admite la demanda competencial del presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, revela un poco de lo que será el análisis final de este organismo respecto a la disolución del Congreso.

PUEDES VER TC ordena corregir notificación a Olaechea y llamarlo presidente de la Comisión Permanente

Asimismo, indicó que el TC ha manifestado que el calendario electoral sigue en marcha para llevarse a cabo este 26 de enero y, además, ha dejado en claro las funciones de la Comisión Permanente, la cual debe hacer lo que la Constitución manda.

“Se animó la tarde cuando se supo que el TC había enviado su resolución al señor Olaechea llamándolo Presidente del Congreso, pero en la tarde se rectificaron y la dirigieron al Presidente de la Comisión Permanente, otra derrota”, sostuvo.

Por otro lado, la letrada precisó que la decisión de la institución del Estado será una resolución a futuro, pero no para cambiar algún hecho después del 30 de setiembre.

“El TC por mayoría le está dando legitimidad constitucional, eso es una victoria del presidente Vizcarra(…) Hay una derrota para aquellos que quisieron abusar de su poder”, aseguró.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe