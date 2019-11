Caso Arbitrajes: INPE sostiene que hubo descoordinación en ingreso de abogados

El titular del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), César Cárdenas, se pronunció este miércoles tras la denuncia de la abogada de Humberto Abanto, Graciela Arce, quien manifestó que no se le permitió el ingreso al penal Ancón I.

“Hoy fui, por la mañana, al penal de Ancón I y en la tranquera, antes de ingresar, me entrevisté con el técnico Cahuana Ortiz, y me dijo que por disposición del director y el alcaide del penal no podía entrevistarme hasta el lunes, [día en el] que él presente una solicitud autorizándome como abogada”, expresó la letrada en diálogo con Canal N.

Ante ello, el funcionario del INPE señaló rechazó que exista la orden de impedimento del ingreso de los abogados, y que solo hubo una descoordinación en las acreditaciones para la entrada al establecimiento penitenciario.

“No hay ninguna orden de impedir el ingreso a los abogados, y no podría haberlo porque en la situación en la que están, es necesario darle las facilidades para que realicen su trabajo. Sí es verdad que necesitamos corroborar la información, y eso es lo que ha generado la molestia”, indicó.

Consultado sobre si lo detallado por Graciela Arce es una medida determinada por el director del mencionado penal, César Cárdenas agregó que la orden que se mantiene, de acuerdo a la ley y al Código de Ejecución Penal estable, es “brindar las facilidades a la defensa legal”.

“Estamos certificando que se cumpla la ley sin generar favoritismos a nadie. Hubo una demora en informarle a los abogados el momento de ingreso”, concluyó.

Humberto Abanto cumple con una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso Arbitrajes.