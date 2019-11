Fernando Tuesta Soldevilla: “Los partidos podían ejercer la paridad, pero no lo hicieron”

El expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política lamenta que el actual proceso para tener un nuevo Congreso se rija por normas anteriores a la reforma, por eso los cuestionamientos a los partidos por el modo como definieron sus candidatos. “Esta será la última elección de este tipo”, dice.

Varios partidos ya definieron a sus candidatos, algunos que pertenecieron al Congreso disuelto. ¿En qué momento se tendrá claridad sobre sus candidaturas?

En realidad no se sabe y ese es el problema, no saber a estas alturas si es que se prosigue con esto. Los partidos van a inscribir las listas, incluyendo a estos parlamentarios del Congreso disuelto. Lo que va a ocurrir es que según el Jurado Electoral Especial (JEE) en algunos casos pueda admitir la candidatura de algún excongresista, pero en otros casos no y este es un problema.

Parece que todos están esperando la respuesta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Por eso la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le pide que se pronuncie. Es agregar un tema, no solamente de incertidumbre, sino de cuestionamiento, porque algunos van a decir que estas elecciones son amañadas. Todo esto se puede evitar si es que el JNE se pronuncia.

¿Hay un tema político detrás de la razón por la cual el Jurado Nacional de Elecciones está tan callado a pesar de la urgencia?

No, creo que puede que no estén de acuerdo entre ellos, es un pleno, son cinco. No creo que exista un tema político.

Usted ha afirmado que esta podría ser la última elección en la que se usa la modalidad de elecciones internas a dedo en los partidos políticos peruanos.

Lo que pasa es que se están usando las normas antiguas, no la reforma que sí se aplicará para el 2021. Entonces, tenemos elecciones internas oscuras, cuestionadas.

Y eso ha generado conflictos en algunos partidos a la hora de armar las listas de candidatos.

En el APRA, por ejemplo, la pelea es pública. Este tipo de elecciones van a ser las últimas en el Perú.

El tema de la paridad y alternancia, promovida por quienes impulsaron la reforma política y por el propio Poder Ejecutivo, tampoco ha sido muy tomado en cuenta a la hora de definir las candidaturas al próximo Congreso.

Los partidos podían ejercer a modo de decisión propia colocar hombres y mujeres de manera alternada y de paridad, pero no lo han hecho.

¿Qué pasa con las agrupaciones que parecen no querer renovarse? ¿Por qué seguimos viendo a Martha Chávez y a Mauricio Mulder como cabezas de lista de candidatos al Parlamento?

En primer lugar, ambos son dirigentes políticos que tienen peso en sus respectivas organizaciones; en segundo lugar, creo que personajes como ellos consideran que, pese a que pueden estar cuestionados por un sector de la población, tienen un núcleo duro en donde se basan los bolsones electorales que quizá necesitan, pero es cierto también que la gran mayoría de candidatos al Legislativo que se van a presentar son nuevos. Lo que pasa es que siempre llama más la atención una Martha Chávez o un Mauricio Mulder.