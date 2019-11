Defensoría exhorta a partidos a que cuota de género en listas sea superior al 30 %

De cara a las elecciones de 2020, la Defensoría del Pueblo ha señalado que supervisarán la igualdad de condiciones para los candidatos al Congreso. En ese sentido, pidió a los partidos participantes de los comicios que tengan una cuota de género que supere el 30% de las listas.

A través de un comunicado, la institución también pidió que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interprete las normas electorales y resuelva dentro de los plazos razonables, con el objetivo de que el proceso se desarrolle con confianza para los ciudadanos y los candidatos.

“Exhortamos a las organizaciones políticas a adoptar un porcentaje mayor al 30 % correspondiente a la cuota de género y el sistema de alternancia en las listas de las candidaturas”, expresó la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la entidad sostuvo que revisarán que no haya exclusión sin justificación de los candidatos o un uso irregular del dinero público para la campaña al Congreso. “Supervisaremos que no se excluya injustificadamente a las y los candidatos, que no se haga uso irregular de recursos públicos en la campaña electoral y que se respete el derecho de sufragio de las personas con discapacidad entre otras acciones”, señala.

La Defensoría del Pueblo se refirió al JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para indicar que “es urgente y necesario” que estos organismos “informen detalladamente sobre los avances en la organización del proceso electoral, las garantías de transparencia y las normas vigentes aplicables al mismo”.

Las elecciones parlamentarias se realizarán el 26 de enero de 2020. El nuevo Congreso culminará el periodo del poder disuelto el 30 de septiembre.