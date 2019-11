Tribunal Constitucional: Blume entrega ponencia a favor de liberar a Keiko Fujimori

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, entregó anoche a sus colegas su ponencia sobre el hábeas corpus que exige la liberación de Keiko Fujimori y, según se pudo conocer, declara fundado el recurso a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

El proyecto fue alcanzado a los demás jueces del organismo vía e-mail y está encriptado para evitar su filtración.

PUEDES VER

De esta manera, el titular del TC podrá explicar en la audiencia de hoy los fundamentos de su ponencia para acabar con la detención preventiva de Keiko Fujimori, quien es investigada por la supuesta recepción de dinero ilícito de Odebrecht bajo supuestos ingresos generados por cócteles y rifas.

No obstante, según se supo, recién en la sesión del jueves empezará el debate del recurso presentado por Sachi Fujimori. Basta que cuatro magistrados estén de acuerdo en alguno de los dos sentidos (ya sea a favor o en contra del hábeas corpus) para tener una resolución.

PUEDES VER

Además de Blume, estarían a favor del recurso José Luis Sardón y Augusto Ferrero Costa. En contra se mostrarían Marianella Ledesma, Eloy Espinoza Saldaña y Manuel Miranda Canales.

Aunque se desconoce la posición de Carlos Ramos, ayer dejó en claro que los casos de Keiko Fujimori y de la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia “no son exactamente iguales”. “En el caso Humala-Heredia consideramos que no había peligro de fuga, que sí había arraigo y que no había obstrucción a la justicia. Sin embargo, cabe preguntarse si todos estos casos se dan en esta situación (con Fujimori)”, precisó.