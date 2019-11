RMP sobre la Fiscalía: “Están haciendo cosas malas y eso desmerece la lucha anticorrupción”

La abogada indicó que es un gran triunfo para la Fiscalía y el Perú que se devuelva el monto de 524 millones de soles a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

Asimismo, recordó que personas interesadas en que no se conozca los testimonios de Jorge Barata, según RMP, han tratado de boicotear el acuerdo de colaboración eficaz afirmando que esta devolución atenta contra el derecho del Estado de obtener una mayor reparación civil.

“Esto es falso y se ha demostrado sistemáticamente (…) Si el Estado peruano no le da un mínimo de aire no va a poder pagar la reparación civil y no va a seguir colaborando”, comentó.

Sin embargo, la conductora de RTV sostuvo que el caso de los árbitros de Odebrecht ha sido un error judicial, pues en la mayoría de estas investigaciones la única prueba de los presuntos delitos cometidos por los 16 abogados serían las declaraciones de Horacio Cánepa.

Para RMP, se tiene que determinar la culpabilidad de estas personas en un proceso judicial, el cual hasta el momento no existe, pues no hay acusación por parte de la Fiscalía.

“Están haciendo cosas muy malas y eso desmerece la lucha contra la corrupción”, precisó.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe