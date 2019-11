“Los partidos políticos no han aprendido la lección”

Wilson Castro. Trujillo

El 26 de enero del 2020 miles de peruanos elegiremos un nuevo Poder Legislativo complementario hasta el 2021, luego de la disolución del anterior el 30 de setiembre del 2019 por parte del presidente Martín Vizcarra. Lamentablemente el próximo Parlamento podría ser peor, dado a que algunas figuras cuestionadas han decidido tentar un escaño.

Así, por ejemplo, está el candidato del Apra, Wilmer Sánchez, denunciado por irregularidades en el programa Techo Propio cuando fue funcionario de MiVivienda. Sánchez alcanzó la mayor votación en la interna aprista del domingo. También está Luis Alberto Sánchez, por la alianza Podemos Perú-Movimiento Regional Súmate, denunciado por irregularidades cuando fue alcalde distrital de El Porvenir (2007-2010).

Así hay más casos que el electorado debe analizar para evitar que a la nueva representación nacional llegue gente cuestionada. En la siguiente entrevista Juan Gamarra Nieto hace un análisis de la situación y nos sugiere tener cuidado.

Corremos el riesgo de que el próximo Congreso (2020-2021) sea más de lo mismo. Le digo eso porque revisando las listas del Partido Aprista, Alianza Para el Progreso (APP) y otras vemos otra vez a gente cuestionada. ¿Qué panorama avizora usted?

Va a depender mucho de la ciudadanía el tener un Parlamento nuevo, de nivel. Todo empieza con la buena elección interna en los partidos, pero veo que estos no han aprendido la lección. Ese es el primer error…

Ahora todo está en manos de la ciudadanía.

Si la gente conoce a gente corrupta, pues no debe votar por esta. Las personas con una trayectoria limpia no debe aceptar postular por partidos corruptos. El caso de la campeona de la marinera, Maricarmen Olórtegui, me ha sorprendido ingratamente (figura como número dos en la lista de Fuerza Popular en La Libertad). Dime con quién andas y te diré quién eres, reza un refrán. Ahora la elección depende del ciudadano, saber elegir a los candidatos para tener un mejor Congreso.

Sin embargo el primer filtro en los partidos ha fracasado, porque se insiste en las mismas personas, ¿no?

Lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no ha dispuesto las reglas claras de juego y no zanjó la prohibición para que los legisladores disueltos no puedan postular los años 2020 y 2021. Y lo otro que se mediatizó es lo que hizo la Comisión de Constitución que lideraba la congresista Rosa Bartra en cuanto a la reforma política para que quienes tengan juicios pendientes no participen. Lamentablemente eso no se subsanó. El pueblo no puede ser masoquista. Hay que excavar en la vida de cada postulante.

Necesitamos un voto responsable el 2020…

Responsable e informado. Necesitamos una corriente de jóvenes políticos transparentes. Ahora de nada nos sirve tener un Congreso con gente experimentada si esta no tiene valores como honestidad, honradez y solidaridad. Se tiene que legislar para el pueblo, no para intereses particulares.

No se desmarcan

En el Partido Aprista tenemos jóvenes a quienes les cuesta desmarcarse de la cúpula de Lima y eso no garantiza una adecuada renovación, ¿no cree?

Eso es una contradicción, una paradoja. Mientras los dirigentes juveniles sigan defendiendo a dirigentes nacionales que le han hecho daño al partido, esto no cambiará. Esto es un suicidio electoral.

Tenemos ahí un problema de cadena ideológica y partidaria.

Ahí se genera cierto fanatismo. Una persona con una ideología sólida y clara e ideas modernas debe deslindar con todo lo malo que ha hecho su partido.

La responsabilidad de elegir bien, ¿solamente depende del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o también de los medios de comunicación y el Gobierno?…

Mire, cada organización electoral tiene su rol y filtros para conocer la hoja de vida de los candidatos; sin embargo, aparte de eso el ciudadano tiene la obligación de actuar con responsabilidad. Repito, espero que el ciudadano haya aprendido la lección y asuma su responsabilidad. El gobierno de Martín Vizcarra ha lanzado una plataforma, además que hay una ventana informativa y está la ONG Transparencia.