José Chlimper seguirá investigado por origen de US$ 210 mil

En un intento de librarse de la investigación con fines de acusación penal que ha emprendido el fiscal José Domingo Pérez, el ex secretario general de Fuerza Popular José Chlimper Ackerman interpuso un recurso de nulidad en el que afirma que se ha vulnerado el debido proceso y su derecho a la defensa.

Sin embargo, el fiscal Walter Villanueva Luicho, del Equipo Especial Lava Jato, rechazó la pretensión de Chlimper y ratifica la condición de imputado del actual director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El 7 de octubre último, el fiscal Pérez emitió la Disposición N° 125 con la que determinó que Chlimper sería responsable de los presuntos delitos de lavado de activos, fraude procesal y falsificación de documentos privados, por lo que dio por formalizada la investigación preparatoria.

Basado en declaraciones de colaboradores eficaces, testigos y documentos incautados, el fiscal Pérez concluyó que Chlimper tuvo participación decisiva en el manejo de fondos de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, y también en la rendición de cuentas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Respecto al primer proceso electoral, el fiscal Pérez del Equipo Especial Lava Jato atribuye a Chlimper haber entregado US$ 210 mil en efectivo al ex gerente general de Radio Programas del Perú (RPP), Hugo Delgado Nachtigall, sin declarar el origen de dicho fondo. Chlimper alega que no es cierta la versión de Delgado, no obstante que este ha acreditado cuatro testigos.

El fiscal señala además que, como ex secretario general de Fuerza Popular, en la segunda campaña presidencial entregó información falsa a ONPE, e incluso adjuntando documentos fraguados, como lo ha señalado el exjefe de Verificación y Control Luis Barboza Dávila. Chlimper también rechaza esta acusación.

Al enterarse de que el fiscal le abrió investigación con fines de acusación penal, José Chlimper precisó en su cuenta de Twitter: “Luego que el fiscal Pérez me mencionara en una audiencia hace un año, en 3 oportunidades le he solicitado me dé acceso al expediente y tome mi declaración preliminar para recabar mis descargos. No lo hizo. Ha dispuesto investigación preparatoria sin una mínima investigación preliminar”. A continuación, interpuso la nulidad de la disposición de Pérez.

Al rechazar el fiscal Walter Villanueva la nulidad de Chlimper, fijó como fecha para el interrogatorio el 26 de noviembre.

Antes de iniciar investigación preparatoria a Chlimper, Pérez elevó el caso a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, puesto que, como director del BCR, goza del antejuicio. Ávalos respondió que los hechos atribuidos al ex secretario general de Fuerza Popular son anteriores a su designación como director del banco, por lo que dispuso que Pérez prosiguiera con las diligencias.

La defensa de Chlimper también solicitó aplicar la Ley de Financiamiento Prohibido de Organizaciones Políticas, en lugar de imputar lavado de activos.

Según la Disposición N° 131 del fiscal Walter Villanueva, la defensa de Chlimper no consiguió demostrar que el fiscal José Domingo Pérez violó su derecho a la defensa.

Sigue siendo imputado

Disposición del fiscal Walter Villanueva con la que rechazó la nulidad de José Chlimper y ratificó la investigación preparatoria en su contra.

Datos

- Jugada. La defensa de José Chlimper intentó que el caso volviera a la fiscal Zoraida Ávalos.

- Respuesta. Pérez desestimó la acción porque los delitos atribuidos a Chlimper no se cometieron durante sus funciones como director del BCR.