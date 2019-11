Ministra Montenegro: “APP tiene principios que no son entendidos”

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, renunció a la organización político Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, el último lunes. Semanas atrás dijo que “estaba evaluando” su permanencia.

En la mañana de este martes, Montenegro se pronunció sobre su separación formal del partido resaltando que perteneció a él desde hace 18 años. Agradeció a las personas que permitieron el crecimiento de la agrupación.

“He estado 18 años en Alianza Para el Progreso, le doy un fuerte y cariñoso abrazo a todos los simpatizantes, militantes, dirigentes que permitieron el crecimiento político”, declaró a la prensa.

Sostuvo que APP tiene una gran fortaleza en principios pero que no es entendida por los militantes o representantes de la agrupación. En referencia a la entonces bancada, antes de la disolución del Congreso, que tuvo una posición contraria a las iniciativas del Poder Ejecutivo.

“En principios tiene una gran fortaleza pero que lamentablemente muchas veces no es entendida”, resaltó la ministra agregando su profundo agradecimiento a la organización política por permitirle ocupar distintos cargos públicos.

Gloria Montenegro señaló semanas atrás que “evaluaba su permanencia” en APP porque se encontraba súmamente decepcionada y enojada con los militantes que integraron la bancada de APP, por no haber respetado los principios del partido. Sobre su relación con los demás dirigentes de APP sigue siendo la mejor.

Sus colegas de la agrupación parlamentaria a los que se refieren son Richard Acuña, hijo del fundador del partido, también Marisol Espinoza, Luis Iberico, César Vásquez, César Villanueva, Eloy Narváez y Luz Cruz.

Todos ellos votaron en contra de las propuestas del presidente Martín Vizcarra como el adelanto de elecciones, la cuestión de confianza por el proyecto que modificaba la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y también criticaron la disolución del Congreso.

Montengro como ministra

Gloria Montenegro aseguró que continuará en el cargo de ministra, el que, indicó, requiere de un trabajo muy arduo y de la colaboración de todos los ciudadanos en el país. Fue designada a este cargo desde marzo de este año, bajo la batuta de Salvador del Solar.

“Estoy muy feliz y honrada de haber servido a mi país como regidora, teniente alcalde, alcaldesa, congresista, estoy muy feliz de ser ministra y me dedicaré 100 % a este trabajo tan arduo que requiere de la unión de todos los peruanos”, concluyó.

Montenegro renuncia a APP

La también excongresista presentó su renuncia a Alianza Para el Progreso a través de una carta dirigida a César Acuña, en ella señala que se aleja del partido porque prefiere no discrepar con las determinaciones que tome el partido.

“Mi decisión se desprende de la necesidad de no discrepar frente a modos distintos de interpretar estos principios y valores democráticos. No es mi deseo ser la frecuente voz singular y discordante en una agrupación política cuyas finalidades partidarias no han sido comprendidas en su total magnitud por un sector de voceros del partido”, sostuvo Gloria Montenegro.