La decepción por varios números uno

Los primeros anuncios sobre las candidaturas parlamentarias para la elección del 26 de enero de 2020 otorgan algunas luces sobre cómo podría ser el próximo parlamento, así como sobre el estado de la cuestión al interior de varias agrupaciones políticas.

Si bien algunas candidaturas pueden ser francamente decepcionantes, especialmente en los casos de los números uno en Lima, que pueden ser las postulaciones más vistosas y notorias, y funcionar hasta como cabeza de lista, no se debe perder la esperanza de que algo bueno también pueda traer el próximo Congreso.

Pero no hay duda de que ver a cabezas de lista en Lima como Martha Chávez, Mauricio Mulder, Manuel Dammert o Antauro Humala produce, más allá de la ideología de cada persona, preocupación por lo que se viene.

Chávez, por ejemplo, constituye un retorno a lo peor del fujimorismo, y la reiteración del estilo absurdamente confrontacional que fue el que llevó a la ruina política a Fuerza Popular, tal como lo demostró ayer en una entrevista en Canal N en el hall de los pasos perdidos, que produjo el recuerdo de lo más autoritario y abusivo de los años noventa del fujimontesinismo.

Mulder, a su vez, significa todo lo contrario a la renovación en el Apra y la terca vocación por mantener el invicto en la incapacidad de darle vida a este partido que, como va, corre el riesgo de no pasar la valla y perder la inscripción. Tan deteriorada está su imagen en el Apra que su candidatura no tuvo respaldo e irá como ‘invitado’ en el puesto número uno de la lista de Lima.

Dammert, por su parte, encabezando la lista por Lima de Juntos por el Perú, implica la persistencia en la visión más retrógrada de la izquierda peruana, así como la incapacidad de que este sector de la política tenga una renovación que sería valiosa para el país.

Y Antauro Humala al frente de ese gran vientre de alquiler que es, desde hace mucho tiempo UPP, es una burla a la legalidad y al sentido común.

Que el pesimismo no nos gane. Gente valiosa en varias listas también hay, es cuestión de buscar un par de votos preferenciales que valgan la pena. Pero no se puede descartar el riesgo de que el próximo congreso sea incluso peor que el disuelto. Aunque Ud. no lo crea.