Ministra Tomás niega nepotismo en contratación de su esposo

La ministra de Salud, Zulema Tomás, se pronunció este lunes sobre la denuncia en su contra por la contratación de su esposo, Miguel Palomino Paz, como funcionario del la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

En declaraciones para Canal N, Tomás Gonzáles negó que existiera algún tipo de nepotismo en el caso de su cónyuge, quien asumió la coordinación de Gestión de la Sunarp, cargo al que renunció días después de su oficialización en el diario El Peruano.

Según la ministra, ella y su esposo llevan más de 30 años como servidores públicos, y que la mencionada dimisión se produjo para evitar acusaciones.

“Mi esposo ha sido y es servidor público por más de 30 años. No es la primera vez, definitivamente, que esté aquí el contrato de la Sunarp. No es nepotismo, no hay nepotismo, pero para evitar todo este proceso, él ha renunciado”, expresó.

Asimismo, Zulema Tomás sostuvo que la denuncia sobre nepotismo se debe a que es ministra de Estado y trabaja en la “lucha frontal contra la corrupción”.

“Este es el costo del privilegio de ser ministra de Salud. Este es el costo. Lo que sucede es que estamos en lucha frontal contra la corrupción, estamos sacando un decreto de urgencia importantísimo que es de medicamentos genéricos que atañe a muchísimos intereses”, señaló.

Finalmente, consultada sobre su permanencia en el Ministerio de Salud, agregó que su cargo depende del presidente de la República, Martín Vizcarra.

“El cargo de cualquier ministro está a disposición del presidente. Soy servidora pública y estoy dispuesta a cualquier decisión. Estoy sujeta a lo que designe el señor presidente”, concluyó.