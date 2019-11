Ricardo Vásquez busca llegar al Congreso con FP pese a que antes la acusaba de corrupción

Cambio de discurso. Ricardo Vásquez Kunze intentará llegar al Parlamento con Fuerza Popular para el resto del periodo 2016-2021.

En las columnas que escribe ha mostrado su oposición al gobierno y su notoria cercanía al fujimorismo. No obstante, no siempre fue así.

En una entrevista que brindó a la periodista Claudia Cisneros en el espacio La Mula (2011), Ricardo Vásquez Kunse señaló que no votaría por Keiko Fujimori para los comicios presidenciales de ese año.

Argumentó que el fujimorismo representa la perversión absoluta de la política, en alusión a la dictadura de Alberto Fujimori, padre de Keiko.

“No voy a votar por Keiko Fujimori por una razón muy sencilla: por lo que significa el fujimorismo en el Perú. Para mí es la perversión absoluta de la política, la corrupción y el envilecimiento de todas las instituciones republicanas que son aquellas precisamente que nos deben defender de los abusos y de las tropelías”, explicó Vásquez Kunze.

“A mí me parece inconcebible que un régimen político pueda corromper al presidente de la Corte Suprema, a los vocales de la Corte Suprema, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a la Fiscal de la Nación, al Congreso de la República, a los medios de comunicación y a todos aquellos que en una república de hombres libres están llamados a abogar por los más débiles”, adicionó.

Asimismo, sostuvo que no considera el gobierno de Alberto Fujimori como uno liberal, sino uno intervencionista que le hizo daño al país.

“A mí me parece que el régimen de Alberto Fujimori no fue un régimen liberal; fue el régimen más interventor en todos los asuntos públicos del estado porque participó interviniendo en todas las instituciones que he comentado”, cuestionó.

“Lo hizo corrompiendo a los funcionarios y a las instituciones; entonces, no me pueden decir que eso es liberalismo, es haber intervenido desde el gobierno, cerrando los ojos, y dejando que hagan buenos negocios los amigotes que pasaban por la sala del SIN a pedir favores", agregó.

Vásquez Kunze podría obtener una curul este 26 de enero junto a otros fujimoristas, que pese a que indican que la disolución del Legislativo fue inconstitucional han optado por postular a las elecciones parlamentarias.