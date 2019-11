Fiscal Pérez sobre audios de Belaúnde Lossio: “Buscan desacreditar el trabajo de la Fiscalía”

El fiscal José Domingo Pérez se pronunció sobre las grabaciones que el interno Martín Belaunde Lossio habría hecho en sus conversaciones con fiscales anticorrupción. En el audio difundido un fiscal presuntamente habría forzado el testimonio del aspirante a colaborador para que encaje con la tesis fiscal.

Pérez Gómez considera que esta conversación es provocada para desacreditar la investigación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, acusados de haber recibido dinero ilícito de Odebrecht, y también del trabajo de los fiscales.

“Eso preocupa porque estamos en una fase de decisión de todas las investigaciones por corrupción y lavado de activos. Que se pretendan crear prueban para desacreditar no solamente la investigación sino también a los fiscales que adecuadamente están realizando esa labor”, declaró a la prensa.

José Domingo Pérez señaló que estas actuaciones no son novedad ante una indagación a organizaciones criminales, que cuentan con evidencias sólidas para las acusaciones. Además, resaltó que el fiscal que no participó de la grabación no pertenece al Equipo Especial del caso Lava Jato.

“No hay que ser ingenuos cuando se investigan organizaciones criminales porque lo que buscan es no solamente desacreditar el trabajo de la Fiscalía sino también el propio trabajo de los fiscales. Muestra de ello es este audio. Conociendo el trabajo del fiscal Juárez, que es sólida que hay pruebas, entendemos que son manifestaciones que probablemente se puedan dar cuando se investigan organizaciones criminales", señaló.

Fiscal Germán Juárez mencionado en audio

Respecto a que en una parte del audio se oye la mención de un “doctor Juárez”, Pérez Gómez enfatizó que su compañero del Equipo Especial no ha participado de los audios y que se debería haber evitado que el interno Martín Belaúnde Lossio se pronuncie sobre él.

“El fiscal Juárez no ha participado en esos audios, es evidente. Y mas bien ese fiscal que no ha tenido la prudencia de corregir u observar de lo que estaba sucediendo y de verificar que el interno o su abogado tengan un equipo de grabación, llama a la reflexión. Esperemos que la fiscalía de Elmer Chirre, que es un fiscal muy acucioso, pueda tomar las previsiones correspondientes porque entendemos que ha habido una falta al régimen penitenciario”, sostuvo.

El integrante del Equipo Especial sostuvo que el fiscal Elmer Chirre y David Alan Castillo, quienes participan en las grabaciones, deben salir a explicar lo sucedido.

“Esperemos que el doctor Elmer Chirre salga a los medios de prensa a informar qué es lo que ha sucedido y sobre todo que se tomen las medidas, porque no es posible que un interno tengo un equipo de grabación en un penal”, subrayó.

Rafael Vela se pronunciará

En esta misma línea, Pérez Gómez mencionó que el coordinador del Equipo Especial del Ministerio Público, Rafael Vela, va a publicar en el transcurso del día un pronunciamiento desvinculando el trabajo de su agrupación en la intervención de Belaúnde Lossio.

“El doctor Rafael Vela Barba va a dar un pronunciamiento del Equipo Especial deslindano alguna participación o intervención de los fiscales en lo que se ha dado a conoce el día de ayer”, mencionó.

El empresario Martín Belaunde Lossio fue extraditado de Bolivia en el año 2015, al tener orden de captura. Tras esto ha buscado ser colaborador eficaz para salvarse de la cárcel, pero nunca ha dicho toda la verdad o no tiene cómo probar lo que dice.