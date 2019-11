Audios revelan acuerdos con MBL para que su testimonio coincida con tesis fiscal

Se han conocido 10 audios en el que están involucrado Martín Belaúnde Lossio, su abogado Luis de la Cruz y los fiscales Elmer Chirre y David Alan Castillo. Las grabaciones tienen importancia, debido a la relación en los casos Lava Jato –en el que se investiga al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia– y La Centralita.

Los audios fueron difundidos por The Intercept Brasil y Ojo Público, de casi 12 horas de conversaciones. Datan de marzo de este año.

PUEDES VER Ollanta Humala pide anular todo lo actuado en caso Odebrecht

Las conversaciones dan muestra de una intención de los magistrados para que la declaración de Martín Belaunde Lossio –aspirante a colaborador eficaz en los casos mencionados– coincida con la tesis que maneja el Ministerio Público.

“Lo que usted nos va a decir tiene que tener concordancia con la tesis de la Fiscalía, porque si esta información no corrobora (…) y contradice lo que nosotros ya tenemos hecho (…) no nos va a servir”, le indica David Castillo a Martín Belaunde Lossio en la cárcel Piedras Gordas, donde se encuentra recluido.

En el audio de la reunión del 18 de marzo, se escucha al fiscal Castillo hablar sobre la declaración de Belaunde Lossio para que no genere contradicciones con el testimonio del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

PUEDES VER La Centralita: Fiscalía sustentará más de dos mil medios de prueba en caso contra César Álvarez

“¿Qué voy a decir si Barata ha dicho que no me conoce?”, pregunta Belaunde Lossio. “Barata dice que no me conoce y (Germán) Juárez me ha dicho que diga que no lo conozco”, añade. “O sea que, allá en su caso, usted no conoce a Barata”, responde el magistrado. El abogado De la Cruz interviene y menciona la intención de que se busca que no se contradigan los testimonios. “Pero sí he dicho que sí lo conozco, lo que pasa es que él no lo ha puesto como aporte”, sostiene Belaunde Lossio. Se consigna posteriormente que, de acuerdo al implicado, lo conoció desde abril de 2006.

Se recuerda que Germán Juárez es el fiscal encargado del caso Odebrecht relacionado a Ollanta Humala y Nadine Heredia. Se ha solicitado 20 años para el expresidente y 26 para la ex primera dama, así como la disolución del Partido Nacionalista, por los presuntos aportes que habría recibido el exmandatario del gobierno venezolano y de la constructora brasileña en las campañas de 2006 y 2011, respectivamente.

Asimismo, Elmer Chirre consiguió la primera sentencia por el caso Lava Jato: 8 años de prisión para el exgobernador de Áncash César Álvarez.

En otra ocasión, Belaunde menciona, respecto al caso La Centralita, que “el primer encontrón que tenemos es que me están acusando que pertenezco (a una organización criminal) desde el 2008, pero (…) todas las reuniones (con Odebrecht fueron) en noviembre de 2007. (…) deberían poner 2007, porque sino, ¿cómo va a calzar lo de Odebrecht?”. “Vamos a ver la manera de cómo corregirlo, para que coincida con la información que usted ha brindado”, responde el fiscal David Castillo.

Sobre la corroboración de la declaración de Martín Belaunde Lossio, el fiscal David Castillo sostiene que el testimonio debe ser evaluado por el juez Richard Concepción Carhuancho y no por María Álvarez Camacho, dado que si la última notaba las notificaciones, “lo va a rechazar”, a diferencia con el primero, quien “conoce los primeros hechos, nada más”.

Respecto a los audios, el fiscal Castillo ha dicho que “yo no he grabado ninguna información, ninguna conversación, (…) usualmente no cargo con ese tipo de grabadora)”. Juárez Atoche, por su lado, indicó que Martín Belaunde Lossio “ha interpretado mal” lo que dijo. “Cuando tuve la entrevista con Belaunde, yo no le dije que declarara que no lo conocía (a Jorge Barata)”.