César Villanueva direccionó licitación a favor de Odebrecht, según colaborador

La Fiscalía recopila más evidencias contra el ex primer ministro César Vilanueva en el marco de las investigaciones de Odebrecht. Un colaborador eficaz asegura que el excongresista direccionó a la constructora brasileña para que ganara la buena pro para la construcción de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa.

El fiscal Germán Juárez Atoche, del Equipo Especial del caso Lava Jato, tiene la hipótesis que el entonces gobernador regional de San martín coordinó con Odebrecht para favorecerlo en la licitación de la carretera a cambio de sobornos. Eleuberto Martorelli, exdirectivo de la empresa brasileña, confirmó al Ministerio Público peruano que le entregaron $ 30 000 por sobornos y se programó la entrega de otro monto por la misma cantidad.

Cabe mencionar que la buena pro de la obra para Odebrecht alcanzó el monto de S/ 109 561.076, lo que corresponde a un 9.5% por encima de su valor referencial.

Direccionamiento a favor de Odebrecht

La tesis de la Fiscalía se refuerza por el testimonio de un colaborador eficaz. Según El Comercio, el testigo identificó que César Villanueva coordinó la manera en la que se ejecutaría los hechos sobornados con Martín Gamarra Roig, consultor de concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por encargo de Martorelli, contratado por Odebrecht.

“Las coordinaciones eran constantes entre [Celso] Gamarra Roig, Eleuberto Martorelli [representante legal de Odebrecht en ese proyecto], el presidente regional César Villanueva Arévalo. En algunas ocasiones [también] participaba el ingeniero Marcos Díaz Espinoza, gerente general del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo [PEHCBM], así como el asesor legal de [ese proyecto], Juan Carlos Silva Dávila”, dijo el testigo al fiscal.

Era setiembre del 2008, el gobernador acordó con Gamarra las bases ya revisadas por Odebrecht-OPIC (Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción) para la carretera. Según el testimonio, estas “fueron entregadas personalmente por Gamarra Roig a Villanueva Arévalo, dentro de un sobre manila, en el segundo piso del restaurante Real, ubicado en la Plaza de Armas de Tarapoto”.

“Villanueva Arévalo, al ver lo abultado del sobre manila, pensó que era dinero y le preguntó a Gamarra qué había dentro del sobre, a lo que este le respondió que eran las bases del proceso de licitación que iba a ser convocado. Finalizada la reunión, Villanueva Arévalo cogió el sobre y se retiró llevándose las bases elaboradas por Gamarra [por encargo de Martorelli]. Luego, estas mismas bases fueron publicadas en el portal del OSCE”, señaló.

Luego de esto, según el colaborador, el intermediario pactó entregarle el 0.3 % del costo directo de la obra a los encargados del comité de selección, con el objetivo que se le entregue la buena pro.

“Gamarra pactó o acordó con Marcos Díaz Espinoza de pagarle o entregarle un soborno del 0,3% del costo directo de la obra a favor de él mismo y del comité, siempre y cuando Odebrecht ganara la convocatoria. El acuerdo se logró en horas de la noche en el domicilio de Marcos Díaz Espinoza. Como consecuencia de las coordinaciones de Gamarra, la obra se adjudicó a Odebrecht en octubre del 2008”, mencionó.

Además, Gamarra Roy elaboró “personalmente” las bases y los términos de referencia de la licitación de la carretera San José de Sisa, basándose en las indicaciones de Martorelli, ejecutivo de Odebrecht.

El colaborador señaló que Gamarra tenía la tarea de solucionar el problema de la Vía de Evitamiento de Tarapoto, que se une con la carretera Interoceánica Norte. También de agilizar proyectos dentro del sector Transportes a favor de la constructora.

PUEDES VER Exfuncionario de Odebrecht confirmó que pagaron coimas a César Villanueva

Gamarra Roy y carretera San José de Sisa

Celso Martín Gamarra Roig es mencionado por el colaborador eficaz sí como por los exdirectivos de Odebrecht. Tiene protagonismo en la historia del pago de sobornos en la carretera San José de Sisa, entre otras megaobras y hechos de corrupción de la constructora brasileña.

En el 2008 asesoró a Odebrecht en el caso de la carretera San José de Sisa a través de su ONG Progreso Panamericano, por lo que recibió mensual S/12.000 durante año y medio, según el representante del Ministerio Público. En total, recibió S/ 192 000 más un bono de éxito de S/ 48 000, sin contar de otros beneficios.

Entre el 2011 y el 2014, Gamarra fue director general de Concesiones del MTC y en paralelo recibía pagos de Odebrecht para defender los intereses de la constructora aprovechando el cargo que tenía. La Fiscalía lo considera como un “infiltrado” de la empresa brasileña.

Villanueva y Gamarra niegan sobornos

Por su parte, el ex primer ministro César Villanueva ha rechazado en distintas ocasiones las acusaciones de la Fiscalía. Niega enfáticamente haber recibido sobornos de Odebrecht y más bien, indicó, haberle complicado la licitación a la empresa.

Celso Gamarra Roig en comunicación con El Comercio, negó haber recibido los $ 400 000 que Martorelli dijo haberle entregado. Confirmó que su ONG Progreso Panamericano prestó servicios de consultoría para Odebrecht, pero con facturas y contratos.

“Entonces, si (Eleuberto) Martorelli ha dicho que me ha dado US$400.000 de la ‘caja 2’, una de dos: o ha estado pagando a Progreso Panamericano de la caja 1 o 2, o Martorelli ha estado sacando plata para él con mi ‘codinome’ (‘Italiano’) porque a mí no me ha dado esos $400 mil”, mencionó agregando que está colaborando con el Ministerio Público.

Eleuberto Antonio Martorelli, exfuncionario de Odebrecht, confirmó el pasado 4 de octubre que el “codinome” de César Villanueva era “Curriculum Vita”, y que se le dio $ 30 mil en efectivo para su campaña de reelección y se le programó la entrega de otros $ 300 mil, según fuentes de La República.