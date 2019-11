“No tenemos interés en aferrarnos al poder en el ICAL”

Frente a la decisión del Poder Judicial de postergar las elecciones para elegir al nuevo decano del Colegio de Abogados de Piura debido a su cuestionado procedimiento, el actual decano, Luis Cruz Vílchez, señaló que el oficialismo no tiene ningún interés en mantenerse en el cargo de la institución.

Aseveró que las decisiones del comité electoral han sido completamente autónomas, deslindado cualquier tipo de responsabilidad en el retiro de tres listas de oposición en los paralizados comicios.

“Nosotros no tenemos ninguna injerencia. No es una decisión que nosotros podamos tomar, solo lo puede hacer el comité electoral que se forma de acuerdo a lo que dice el estatuto. Ahora el comité electoral tendrá sus razones. Cabe señalar que este dictamen del PJ va dirigido directamente al comité electoral, mas no al decano o a los miembros del consejo directivo”, expresó.

El decano del Colegio de Abogados manifestó que el señor Gerardo Novillo Gonzales, quien patrocinó el proceso de amparo para detener las elecciones, fue presidente de la comisión estatutaria y por ello conocía la norma.

En otro momento, Cruz sostuvo que la actual gestión se encuentra abierta a cualquier investigación, ante las acusaciones de presuntos actos de corrupción.

“Acá no nos estamos corriendo de las auditorías, estamos prestos a cualquier investigación. Las obras están ahí a la vista, que son en beneficio de la institución. Que yo sepa jamás ha habido un acuerdo entre el comité y el consejo directivo para cubrir algo” remarcó.

Deudas

Con respecto a las actividades para recaudar fondos, el decano del Colegio de Abogados aclaró que todas las rifas realizadas han sido aprobadas en asamblea general.

Explicó que actualmente la institución mantiene una deuda con una entidad financiera por el dinero que se utilizó para la construcción del edificio. Además, precisó que existe un alto índice de morosidad que muchas veces le impide cumplir con sus compromisos.

“Ahora las rifas no la pagan todos, hay bastante morosidad, se podría estimar que más del 50% de los afiliados no las pagan. Solo como ejemplo te digo que la última rifa tuvo que postergarse por falta de pagos”, finalizó.