Fuerza Popular casi sin renovación en su lista para el Congreso

Fuerza Popular no logra mayor innovación en su lista de candidatos para el Congreso que la inclusión de independientes cercanos al fujimorismo y de jóvenes militantes que laboraron en el Parlamento disuelto. Más aún, recurre a figuras de antaño para esta nueva contienda electoral en que, al no haber candidatos presidenciales, los postulantes al Legislativo no tendrán ese arrastre de líderes mayores.

En su lista de aspirantes al Congreso del 2020 hay exlegisladores ‘naranjas’ y extrabajadores de este poder del Estado. Varios integraron el Parlamento disuelto, otros estuvieron en periodos anteriores del Legislativo.

En Lima encabeza la lista la exparlamentaria Martha Chávez, conocida figura del fujimorismo de los noventa. En los últimos años fue asesora de la bancada de Fuerza Popular.

Otro candidato es Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional que en setiembre último aseguró en el Parlamento que “al pueblo no se le hace caso”. Mesía fue militante aprista y está casado con una asesora del magistrado del TC Augusto Ferrero, elegido en el cargo con respaldo fujimorista.

Además, postulan exintegrantes de la bancada ‘naranja’ del Congreso disuelto: Marco Miyashiro, Miguel Elías Ávalos, Mártires Lizana, Mario Mantilla, Juan Carlos Gonzales, Carlos Domínguez y Gilmer Trujillo.

También candidatean algunos extrabajadores del Parlamento que controló el fujimorismo: Ricardo Vásquez Kunze, que dirigió el Fondo Editorial y el canal televisivo del Congreso; Flor Meza, que integró el equipo de la exlegisladora ‘naranja’ Úrsula Letona; y Milton Miranda, extrabajador del despacho del exparlamentario Luis Yika.

Meza y Miranda vienen de las nuevas canteras del partido. Ella es dirigente juvenil de Lima, él fundó del colectivo Factor K para la campaña del 2016.

También están en la lista la exparlamentaria María Pilar Cordero, conocida en su momento por sus visitas a Alberto Fujimori, que habría llevado a su hermano Luis Cordero. Otro excongresista es Néstor Valqui, condenado por proxenetismo.

El excandidato ‘naranja’ a la alcaldía de Lima Diethell Columbus ahora tentará una curul.

Entre nuevas figuras están Valeria Valer, hija del coronel Luis Valer, héroe de la operación Chavín de Huántar en 1998.

El excongresista Carlos Tubino renunció al partido porque no le permitieron postular al Congreso del 2020. Roy Ventura, personero legal, dice que fue decisión del comité evaluador, que presidió Luis Galarreta.

Antecedente

Dádiva. Marcos Pichilingue va con el número 1 en la región Callao. El 4 de marzo del 2015 este publicó en YouTube un video en el que se ve a Keiko Fujimori reconociéndolo como dirigente de FP en esa región, lo cual quiso negar luego de que se denunciara que se regaló plata.