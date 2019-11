Buen viento y buena mar, verolovers

Mi general, lo felicito por el trabajo policial, nunca pensé que me iban a atrapar. Edwin Donayre al ser capturado.

El gran problema del Perú es que todavía la gente no vale lo mismo. Ministra María Antonieta Alva.

Antauro Humala va a ser el Nelson Mandela del Perú. Virgilio Acuña.

Piñera es un cobarde. Sacó a la tropa, pero con cortapisas, debió permitir que se cumpla la represión constitucional a fondo contra la subversión y el caos. Hugo Guerra.

Latinoamérica está enferma por el comunismo. Francisco Tudela.

Por hacer la pillería él y su padre, nuestro compañero Alan García se tuvo que suicidar para no ir detenido, por la ratería de ellos. Ricardo Pinedo sobre Nava y su hijo.

Lamento honradamente que algunas personas interesadas han desunido a mi familia. Alberto Fujimori sobre la bronca entre Keiko y Kenji.

No es la primera ni será la última vez que algunos intenten separarnos, pero hoy más que nunca estoy convencida que estar unidos es lo más importante. Cuenta conmigo, papá. No podemos hacer nada para atrás, pero llegó el momento de volver a empezar. Keiko Fujimori.

Para volver a empezar, eso sí, es indispensable renovar en todo sentido. Alberto Fujimori.

No participaré en este proceso electoral. Mi prioridad ahora es mi familia, mi salud, fortalecer el partido, y seguir dando la cara ante la justicia porque me sé inocente. Keiko Fujimori.

Muy confrontacional, así no se hace patria. Luisa María Cuculiza sobre Rosa Bartra.

No voy a defender a FP porque nunca he sido fujimorista. Rafael Rey.

Bastó una cita con el PCM y ministros cómplices del golpe, para que Confiep aparezca satisfecha y garantizada en la intangibilidad del modelo y el respeto a la iniciativa privada. Martha Chávez.

Tranquilo, Tubino, sé que son complicaciones del traumatismo craneoencefálico después de tu conazo. Si necesitas un neurocirujano no dudes en avisarme y no te preocupes por el costo porque los socialistas no traficamos con la salud. Vladimir Cerrón.

Mi renuncia es irrevocable a Nuevo Perú. Buen viento y buena mar, verolovers. Richard Arce.