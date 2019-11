AAR: "No digan que hay renovación porque es la puesta por más de lo mismo”

El periodista señaló que ya es de conocimiento público algunos nombres de los candidatos para las elecciones 2020, quienes en su mayoría ya son rostros conocidos.

AAR precisó que en afán de una renovación el partido de Keiko Fujimori ha decidido apostar por Martha Chávez. Asimismo, indicó que el excongresista Carlos Tubino decidió renunciar a Fuerza Popular, pues no fue considerado para las elecciones legislativas.

“Ha quedado muy molesto porque no lo han dejado postular”, comentó.

Asimismo, Omar Chehade podría liderar la lista de Alianza para el Progreso. Por otro lado, Mauricio Mulder encabezaría el APRA, lo cual, según AAR, perjudicaría al partido e impediría que pasara la valla.

De igual modo, el partido Somos Perú estaría apostando por Susel Paredes, regidora de La Victoria y, por último, UPP lo haría con Antauro Humala, quien sería tachado pues su condena acaba después del termino de las elecciones.

“UPP se ha convertido desde hace muchos años en el vientre de alquiler de la política peruana (…) No hay muchas señales de que el Congreso vaya a ser mejor. No me digan que hay renovación porque es la puesta por más de lo mismo”, concluyó.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe