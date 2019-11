Belaunde habría grabado a fiscales anticorrupción

El empresario Martín Belaunde Lossio habría grabado sus conversaciones con el equipo de la fiscalía anticorrupción que dirige el fiscal Elmer Chirre. Eso se sospechaba en fuentes judiciales desde hace tiempo.

En estas conversaciones, de acuerdo con los audios revelados por The Intercept Brasil y Ojo Público, Belaunde habla de su otras colaboraciones con el Equipo Especial del caso Lava Jato, en la investigación al expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Para entender esto hay que recordar que desde que llegó extraditado de Bolivia, en el año 2015, Belaunde ha buscado ser colaborador eficaz para salvarse de la cárcel, pero nunca ha dicho toda la verdad o no tiene cómo probar lo que dice.

Con el fiscal Chirre, Belaunde ha intentado ser colaborador eficaz en el caso ‘La Centralita’, pero sus versiones nunca coincidieron con las de otros colaboradores y testigos. Por ejemplo, Martín Belaunde nunca habló de los pagos de Odebrecht al exgobernador regional de Áncash César Álvarez.

En paralelo, el empresario ha intentado ser colaborador eficaz con el Equipo Especial del caso Lava Jato en la investigación a Ollanta Humala y Nadine Heredia, sobre presuntos aportes a la campaña nacionalista el 2006. Pero otra vez sus declaraciones son contradictorias o no tienen cómo probarse.

Los diálogos

En este contexto, el empresario conversó con el fiscal adjunto David Castillo. Belaunde le dice a Castillo que Juárez le ha pedido no hablar con la fiscalía anticorrupción sobre Jorge Barata ni los aportes del año 2006 para que no existan contradicciones.

“Barata ha dicho que no me conoce y Juárez me ha dicho que diga que no lo conozco”, sostiene Belaunde en uno de los audios difundidos. Ante Ojo Público, Juárez sostuvo que el empresario lo ha mal interpretado.

Belaunde también le dice al fiscal Castillo que la estrategia de Juárez es que su colaboración eficaz sea vista y aprobada por el juez Richard Concepción Carhuancho y no por la jueza María de los Ángeles Álvarez Calderón, que conoce el caso ‘La Centralita’ y la colaboración eficaz de Odebrecht.

Castillo señala que debería ser así porque sería difícil que la jueza Álvarez apruebe una colaboración eficaz de Belaunde porque ella se daría cuenta de las contradicciones.

Tras la difusión de las conversaciones, Ollanta Humala exigió vía Twitter la intervención de los órganos de control y descalificó a Belaunde Lossio como aspirante a colaborador.

La filtración de los audios podría poner fin a los intentos de colaboración eficaz de Martín Belaunde, pero esto generará problemas para que el fiscal Germán Juárez Atoche logre sustentar su acusación sobre aportes al Partido Nacionalista en las elecciones del 2006.

Audio

Diálogo

Parte de una conversación entre el fiscal David Alan Martín Belaunde y su abogado Luis de la Cruz.

Fiscal David Alan: Acá sí le voy a pedir que me dé, o que sea un poco más preciso, porque es la primera vez que le pregunto por el señor Jorge Simoes Barata.

Martín Belaunde Lossio: ¿Qué voy a decir si Barata ha dicho que no me conoce?

DA: A ver, cómo podríamos...

MBL: Barata ha dicho que no me conoce y (el fiscal) Juárez me ha dicho que diga que no lo conozco.

DA: Ah, ya, ya… O sea que allá, en su caso, usted no conoce a Barata.

Abogado Luis de la Cruz: Este... lo que pasa es que..., como no quiere que los colaboradores...

David Alan y Luis de la Cruz: Se contradigan.

Luis de la Cruz: Acá tampoco. No quiere que un colaborador diga que sí lo conoce y Barata diga que no lo conoce, entonces...

DA: Entiendo, entiendo… O sea que en la colaboración que ustedes tienen con él…

MBL: Pero sí, he dicho que sí lo conozco. Lo que pasa es que él no lo ha puesto como aporte.