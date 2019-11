Alejandro Aguinaga: “Fuerza Popular se llenó de advenedizos y oportunistas”

El excongresista y doctor de cabecera de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, criticó al actual norte que lleva Fuerza Popular.

Manifestó que en los últimos años al partido naranja se han integrado personas cuestionables.

“La verdad que no (regresaría al Congreso). Hemos visto lo acontecido en el Congreso de la República con los representantes de nuestro partido Fuerza Popular que se llenó de advenedizos y oportunistas”, sostuvo Alejandro Aguinaga para Exitosa.

PUEDES VER Caso Keiko Fujimori: suspenden interrogatorio a Vladimiro Montesinos

Asimismo, al ser consultado sobre si comparte la premisa expresada hace unas semanas por Kenji Fujimori (que Fuerza Popular fue responsable del cierre del Legislativo), el médico comentó que en parte es cierto.

En línea con ello, agregó que los responsables del mal del grupo político son los que recomendaron a Keiko Fujimori desligarse de su padre, Alberto Fujimori.

También mencionó que Keiko Fujimori se relacionó con personas que en el pasado habían atacado al fujimorismo.

“Todo comienza por esta separación que pretendieron hacer los asesores como el señor (Pier) Figari y Ana Herz de separar a Keiko de Alberto Fujimori tirándose contra el indulto y, ahora, pretenden darle vuelta al asunto del cierre del Congreso señalando a Kenji como el culpable. Kenji luchó, se logró la libertad de Alberto Fujimori, pero los oportunistas sacaron un comunicado felicitando la libertad, mas no estaban de acuerdo con las formas”, explicó.

PUEDES VER Ernesto Blume entregó ponencia sobre liberación de Keiko Fujimori

“Después, el apuñalamiento público que se le hace a Kenji para sacarlo del Congreso, eso demuestra que no son fujimoristas. Después otros advenedizos, como el que rajaba de Keiko, de que era la jefa de la mafia,termina como presidente del Congreso como ese que ha tenido un tránsito partidario como de 10 partidos que es (Luis) Galarreta. Eso es un error de tacto político”, adicionó.

A la vez, para Alejandro Aguinaga lo más apropiado para el partido es que Kenji Fujimori sea el líder que los legisladores disueltos no intenten regresar.

“Que vuelvan a su lugar de origen y que dejen que Kenji Fujimori encabece Fuerza Popular y que se lance (a la presidencia) [...] Si ellos quieren postular, es posible que Fuerza Popular no pase la valla”, aseveró.

“Ellos no son las piedras, ellos son unos desleales. Hay una deslealtad marcada porque no hay respeto a nuestro líder Alberto Fujimori, tampoco a la familia, eso no lo hicieron. ¿Acaso Mamani es fujimorista? [...] Es una persona que ni siquiera recuerda en qué colegio estudió. En el fujimorismo ha habido mucho profesionalismo. Mire usted a (Betty) Ananculí casi semianalfabeta. Yesenia Ponce que no puede recordar el nombre de siquiera un compañero de su promoción. Son situaciones duras”, añadió.