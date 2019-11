Martín Vizcarra: “Mi gobierno es dialogante con las regiones"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, llegó de forma inopinada (fuera de agenda) a la región de Moquegua a fin de revisar el inicio de los trabajos de protección en siete sectores críticos del río Tumilaca.

El mandatario fue acompañado de la ministra de Salud, Zulema Tomás, y el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro.

Precisamente el titular del Minagri empleó su cuenta de Twitter para referirse sobre la visita del Ejecutivo a Moquegua.

“¡Priorizamos los trabajos de prevención! Llegamos a Moquegua junto al presidente Martín Vizcarra para supervisar las labores de protección en los sectores críticos del río Tumilaca, que culminarían antes de la temporada de lluvias. El Perú, primero”, escribió Jorge Montenegro.

A su turno, durante una conferencia de prensa tras la supervisión, Martín Vizcarra manifestó que su gobierno es uno que dialoga con las regiones.

“Mi gobierno es un gobierno de puertas abiertas, es un Gobierno dialogante con las regiones [...] Cuantas veces han requerido las autoridades de la región de Moquegua tener una reunión conmigo, yo les he recibido en mi oficina en Lima. He recibido al gobernador regional, he recibido al alcalde provincial en varias oportunidades”, expresó Martín Vizcarra.

A la vez, aseveró que el Ejecutivo buscará optimizar el aeropuerto de Ilo a fin de que incremente su número de vuelos.

“Estamos viendo otro tipo de proyectos de mayor magnitud que están fuera del alcance de las autoridades regionales. Nosotros queremos que el aeropuerto de Ilo tenga las condiciones para aumentar su flujo aéreo; entonces, se están haciendo inversiones en el aeropuerto, construyendo el cerco perimétrico, una verdadera torre de control y adquiriendo un carro contra incendios de última generación”, explicó.

“Mejoraremos también el puerto de Ilo y las carreteras”, añadió Martín Vizcarra.