Joaquín Dipas no tiene orden de captura pese a sentencia

El excongresista de la República, Joaquín Dipas, sentenciado a prisión por el delito de colusión, no tiene una orden de detención en su contra en estos momentos.

Asimismo, aún debe resolverse la apelación que habría presentado su defensa tras la condena para que pueda ir a la cárcel.

¿Por qué Joaquín Dipas no puede ser aún encarcelado?

Fuentes de La República informaron que existen dos motivos por los que Joaquín Dipas, exparlamentario de Fuerza Popular, aún sigue en libertad.

En primer lugar, no existe una orden de detención contra él debido a que en el momento en que lo sentenciaron tenía inmunidad parlamentaria. Por ello, la justicia buscaba que se levantara su inmunidad, pero mientras no sucediera ello (como no sucedió) no presentaron orden de detención.

Asimismo, según el nuevo código penal, una persona va a la cárcel después de que se resuelva la apelación de la sentencia emitida en su contra. El Poder Judicial debe rechazar dicha apelación a fin de que pueda ser arrestado.

La cuestionada inmunidad parlamentaria

Vale recordar que el excongresista Edwin Donayre estuvo prófugo durante 6 meses. El Poder Judicial lo había sentenciado por el caso Gasolinazo; no obstante, el Parlamento debía levantarle su inmunidad.

Si bien llegó a hacerlo y a desaforarlo, demoró el tiempo suficiente para que Edwin Donayre huyera. La policía lo buscó intensamente por 6 meses para poder hallarlo.

En estos momentos, Joaquín Dipas puede transitar en las calles sin problemas mientras no exista la orden de captura.