Janet Sánchez señala que aún no decide si postulará a las elecciones de 2020

La exparlamentaria Janet Sánchez manifestó para La República que aún no ha determinado si postulará a las elecciones congresales 2020.

Como se conoce, Gilbert Violeta señaló para RPP que "se le ha pedido a Janet Sánchez por el Callao, que lo haga; a Juan Sheput y a Salvador Heresi también, porque hay una necesidad de dar una batalla política de representar ideas, de defender una propuesta de gobierno y ellos han accedido”. Pero Sánchez declaró que ' su participación no es confirmada.

“He conversado sobre la posibilidad (de postular) […] Ha habido conversaciones en realidad y avances, pero no hay nada confirmado”, reveló.

Asimismo, aseguró que la labor de Contigo en el Parlamento fue eficaz. Añadió que en caso postule y logre una curul impulsará una serie de proyectos para la región del Callao.

“Se ha hecho un buen trabajo en el Congreso en beneficio del Callao (mi región), pero no se han culminado algunos proyectos de envergadura e importancia para que pueda seguir sobresaliendo la región. [...] Consideramos que no hemos hecho una mala gestión como para no poder estar en esta nueva etapa que viene en esta elección congresal”, aseveró.

“Nos falta sacar una iniciativa legislativa en favor de los administrativos del sector educación del Callao, que son relegados, ya que nosotros contamos con un fondo educativo y no se ha visto mejorías en el sector administrativo. También necesitamos implementar mayores proyectos como un desembarcadero de cruceros, siendo el primer puerto de Latinoamérica, no tenemos ni siquiera la iniciativa declarativa de ella”, adicionó.

A la vez, al ser consultada si el Parlamento debe crear una comisión investigadora por la disolución del Legislativo, manifestó que lo apropiado es que los nuevos congresistas se concentren en otras labores.

“Yo creo que el Perú ya no está para confrontaciones […] El nuevo Legislativo que va a empezar a partir de 2020 tiene que concentrarse en sus funciones: iniciativas legislativas, fiscalizaciones y a representaciones como requiere esta elección. Creo que no es momento para peleas, el pueblo juzgará de acuerdo al trabajo que cada uno ha hecho, incluyendo al presidente de la República”, explicó Janet Sánchez.