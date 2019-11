Fuerza Popular define si sus excongresistas irán por la reelección

Las elecciones internas del partido Fuerza Popular se realizarán hoy desde las 9 de la mañana, informó el personero legal de Fuerza Popular (FP), Roy Ventura. Serán los delegados quienes definan la lista de candidatos para el Congreso. Los resultados serán revelados a las 2 de la tarde.

La incertidumbre, sin embargo, radica en que el silencio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), respecto a la reelección congresal, ha provocado que los exlegisladores de FP jalen agua para su molino.

El JNE informó el 12 de octubre que los comicios congresales serán con las reglas del proceso electoral del 2016. Los fujimoristas lo interpretaron como una licencia para que los exintegrantes del Legislativo disuelto puedan candidatear.

Y los anuncios no tardaron. El último miércoles, el exlegislador Carlos Tubino aseguró que postulará. Abordado por este diario, el fujimorista se aferró al artículo 2 de la Constitución, que menciona el derecho a elegir y ser elegido. Para Tubino no existe argumento legal ni lógica que le prohíba concursar.

La integrante de la Comisión Permanente Milagros Salazar tampoco descarta postular. Dijo que acatará lo que resuelva el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de FP. “Lo que el partido me proponga, estaré dispuesta a realizar”, refirió.

A ese coro se sumó el mismo Roy Ventura. “No tenemos una norma expresa que nos diga que está prohibido postular”, sostuvo.

Tubino y Salazar consideran que el referéndum del año pasado, para aprobar la no reelección congresal, recién se aplicará en los comicios generales del 2021.

Controversia

La consulta popular de diciembre del 2018, cabe recordar, modificó el artículo 90 de la Constitución. Y según lo explicó el sociólogo Fernando Tuesta, “la no reelección es inmediata, no mediata”. Bajo esa lógica, los exparlamentarios no pueden postular.

La disolución del Congreso implica la renovación total de los legisladores, pero en FP omiten esas referencias y no hacen caso a las invocaciones del exdictador Alberto Fujimori, quien esta semana, mediante una carta, consideró indispensable “renovar en todo sentido” las riendas de la agrupación. Ese recambio abarca apostar por nuevos cuadros políticos.

Todo dependerá de lo que disponga el CEN, liderado por el fujimorista Luis Galarreta. El comité de FP puede incluir a invitados a último minuto, independientemente de la voluntad de los delegados de la organización.

Esa incertidumbre ya despertó crispaciones. El 20 de octubre, el secretario de Juventudes, Marco Pacheco, expresó que la mayoría en FP “coincide en que no debe haber reelección”.

En medio de esas grescas internas, la lideresa naranja, Keiko Fujimori, negó que vaya a postular al Legislativo. “Frente a las especulaciones de una posible candidatura mía al Congreso, quiero expresar de manera clara y directa que no participaré”, tuiteó el jueves 1.

Según fuentes en la interna fujimorista, Fujimori Higuchi sí quiso inscribir su precandidatura. Si salía victoriosa, un año de inmunidad parlamentaria le hubiera servido de oxígeno mientras afronta el caso Lava Jato.

Su retroceso calza con un posible fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor del hábeas corpus que la libere.

Nuevas disidencias en Fuerza Popular

- El último martes, la excongresista Alejandra Aramayo renunció a Fuerza Popular (FP). En sus razones se refirió a las discrepancias que tuvo con el partido naranja en las investigaciones contra Pedro Chávarry. “Fue un punto de quiebre”, expresó. Como se sabe, FP evitó que el ex fiscal de la Nación sea procesado por crimen organizado.

- Se especuló que Aramayo participaría en estas elecciones con el partido político Solidaridad Nacional. En ese camino, la acompañarían el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, y las fujimoristas Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma.