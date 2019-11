Elecciones 2020: Montenegro en contra de que miembros del Congreso disuelto postulen

Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se mostró en contra de que los integrantes del Congreso disuelto puedan postular a las elecciones del 26 de enero del 2020, convocada para seleccionar a los nuevos legisladores.

La también exlegisladora exhortó a la población a que se sea responsable al momento de votar en el próximo proceso electoral. Pidió que sean fiscalizadores de los antecedentes de cada postulante y funcionario.

“No estoy de acuerdo ( con que sus colegas postulen al 2020). La ciudadanía se expresó a nivel nacional, no solamente en el referéndum donde dijo ‘no a la reelección’, sino en este cierre constitucional del Congreso donde nos comprometimos a un cambio en este sistema político que tanto daño le ha hecho al país. Si el Perú nos dijo ‘no’, no le encuentro sentido que ni en 2020 ni en 2021 nos tengamos que presentar”, declaró en entrevista con Perú 21.

Agregó que se debe permitir la participación de nuevos personajes políticos para que se de una renovación de las organizaciones políticas. Resaltó la plataforma informática “Declara” del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una herramienta que busca agilizar la inscripción de candidatos a las elecciones congresales de 2020.

“Demos oportunidad a nuevos liderazgos, a la renovación en todos los partidos, pero, sobre todo, estemos atentos para ver quiénes se presentan y ahí está el anuncio del premier de que habrá una plataforma digital analizando la hoja de vida de cada uno de los candidatos para que la ciudadanía sepa por quién va a apostar, a votar y que entienda que cuando da su voto, le da el poder de decidir por él. Por lo tanto, tenemos que tener una ciudadanía sumamente responsable”, indicó.

Nuevo Congreso y reformas

Gloria Montenegro sostuvo que el nuevo Congreso, que será elegido en enero próximo, debe culminar la reforma política, que busca combatir de fondo la corrupción. Aseguró que a pesar que los nuevos parlamentario tendrán funciones solo hasta el 2021, el tiempo es suficiente.

“No habrá un Congreso corto si ellos le dan el nivel. Tienen tiempo suficiente para completar las reformas políticas de lucha contra la corrupción, las reformas que el entorno social requiere y son fundamentales, tienen la oportunidad de pasar por la historia haciendo la mejor obra de su vida”, enfatizó.

Inmunidad parlamentaria

Respecto a la inmunidad parlamentaria, Montenegro señala que se debe eliminar salvo en casos en que la comunidad que representa el congresista se va invadida o en riesgo.

“No debe haber financiamiento privado para las campañas, en absoluto. El Estado tiene que promover liderazgos locales, regionales, nacionales, y para que haya total transparencia nadie tiene que aportar dinero y si lo aporta, tiene que ser todo bancarizado y con rendimiento transparente de las cuentas. Por otro lado, (…) veamos (que) desde que entramos (al Congreso) no hay inmunidad salvo en los casos en los que la defensa hacia tu comunidad se vea invadida o en riesgo; entonces allí te defiendo, allí te cubro, no por problemas que has tenido antes, como estamos viendo”, indicó.

Montenegro sobre Alianza para el Progreso

La ministra de la Mujer mencionó que su relación con Alianza para el Progreso (APP) “es de las mejores”; sin embargo, con “algunos líderes” se siente totalmente indignada por las decisiones que se tomaron en el Congreso en contra de las iniciativas del Poder Ejecutivo.

“Debemos tener dentro, no solo de APP, sino de todos los partidos, un filtro muy fino para que no entre gente que haga quedar mal a tantas bases que trabajan por un partido que quiere construir democracia, institucionalidad, ese Perú sin corrupción. Si como líder les fallas a esos principios, ¿qué puedes esperar?”, remarcó.

Gloria Montenegro Figueroa fue elegida como congresista en el 2016 como representante del partido Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña. La designaron ministra de la Mujer en marzo de este año integrando el Gabinete que dirigía Salvador del Solar.