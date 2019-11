Edwin Donayre: “Tienes derecho a cambiar de opinión, disculparte, a compensar”

El excongresista Edwin Donayre será trasladado mañana a la carceleta del Poder Judicial, donde esperará que el INPE decida a qué penal será trasladado para cumplir con los cinco años de prisión efectiva al que ha sido condenado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado en el caso conocido como ‘Gasolinazo’.

La República tuvo acceso a un nuevo escrito que encontró la Policía cuando le hacía seguimiento en Carhuaz. Al revisar el tacho de basura en la vivienda donde se escondía, se encontraron textos de Donayre, quien en sus momentos de soledad escribía reflexiones y pensamientos que luego los rompía.

“Cumple tus promesas. Si no has cumplido, pregúntate por qué tiene resistencia. Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar, a renegociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida”, dice un manuscrito que la Policía encontró roto en un tacho de basura.

Fuentes policiales manifestaron que el seguimiento en Carhuaz fue de 28 días y tienen conocimiento que en una oportunidad se disfrazó para ir a una misa en una iglesia cerca a su escondite.

En la vivienda que se escondía aparentemente no había nadie, pero en las noches algunas veces prendían la luz y la apagaban rápidamente. Al revisar los desperdicios, los agentes de policía concluyeron que los manuscritos eran de Donayre, entraron al inmueble, pero el exgeneral EP ya había fugado.

Luego, gracias a una interceptación telefónica, se enteraron que estaba en Puente Piedra, pero no sabían en dónde exactamente, por lo que decidieron rastrear la zona en espera de un descuido, hasta que fue capturado el 30 de octubre.

Al momento de su detención, Donayre no pudo evitar los nervios; las manos le temblaban y pedía cigarrillos a los policías. “Pese a que era evidente que estaba muy nervioso y frustrado, se daba tiempo para hacer algunas bromas”, dijo uno de los policías que participó en la captura.

Justamente su estado de nerviosismo ha hecho que la policía tome precauciones para evitar que atente contra su vida.

Donayre y otros 41 implicados fueron acusados por el presunto robo y comercialización de combustible. Cuando estuvo a cargo de la Región Militar Sur, desaparecieron 44,200 galones de gasolina de 84 octanos, así como 129,800 galones de petróleo D2. En ese período, la dotación de petróleo diésel aumentó en 889% y 624% la de gasolina.

Con generales de “gasolinazo”

El abogado penalista Mario Amoretti explicó que el lunes Donayre pasará a manos del INPE, que tendrá que decidir en qué prisión es internado.

Sostuvo que podría ir al penal en el que se encuentran los otros generales condenados por el mismo hecho, pues al estar sentenciados no hay peligro de que se confabulen para impedir la acción de la justicia.

En el INPE evitaron pronunciarse, pues hasta el momento Donayre está en manos de la Policía de Requisitorias.