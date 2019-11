Tres tristes tigres más otro de yapa

Nueva-vieja izquierda. La imposibilidad de inscribir la alianza entre Juntos por el Perú de Yehude Simon; Perú Libre del misógino, machista, homofóbico, chavista, antidemocrático, xenófobo y condenado por corrupción Vladimir Cerrón; y Nuevo Perú; constituye un papelón tremendo para Verónika Mendoza, quien ahora debe intentar nuevas asociaciones pero al costo de perder a los mejores cuadros de su agrupación, y con la marca del oportunismo por no tener reparos en vincularse con quien sea, claudicando en valores fundamentales –hasta con la corrupción– si requiere palancas para avanzar en su afán político, el cual puede ser radical o más al centro, pues, como decía Groucho Marx, ella tiene sus principios, pero, si no te gustan, tiene otros. Curioso: sus defensores dicen que solo pueden criticarla los de izquierda, pues los otros solo tienen opiniones interesadas, con lo cual esta columna no podría haber escrito este párrafo ni los que siguen.

Apra de la Av. Renovación. El partido que dedicó sus últimas cuatro décadas a blindar las fechorías de Alan García, decidió seguir haciéndolo en el futuro, con una elección en la que, con excepción de Carlos Roca –quien pudo sacar al Apra del pozo en el que está–, ninguno de las listas tenía espíritu autocrítico ante la profunda corrupción que ha dominado al partido fundado por Haya de la Torre, incluyendo los cachorros que hoy sacan, algunos con pedigrí de corrupción por seguir defendiendo la podredumbre de antaño.

Gastada telenovela naranja. El drama de la familia Fujimori sigue dominando la política fujimorista, y ahora es penosamente exhibido en cartas públicas entre Alberto y Keiko que bien podrían enviarlas en privado en vez de airear a todos esta penosa situación, las que son respondidas por Kenji con videos en los que se pone máscaras faciales para las espinillas. Mientras, buscan renovar el rostro del partido con gente ‘nueva’ como Martha Chávez.

Yapa: Ku Klux Klan criollo. ‘Ilustres’ abogados y señorones y señoronas comprometidos con las peores causas y métodos, varias vinculadas a la corrupción, son desnudados al revelarse su participación en una Coordinadora Republicana al servicio de la causa más ramplonamente conservadora.