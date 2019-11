Ministra del Ambiente sobre Tía María: “Como gobierno no vamos a imponer un proyecto”

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, sostuvo que el Gobierno no impondrá un proyecto minero, en referencia a la decisión del Consejo de Minería sobre confirmar la licencia de construcción de Tía María a Southern Cooper.

Muñoz añadió que se debe contribuir a un espacio de diálogo y que la construcción no puede iniciar si existen problemas sociales.

“Si bien el Consejo de Minería se ha pronunciado –es un consejo que como Poder Ejecutivo no manejamos, es autónomo–, lo que tenemos que lograr es que la población entienda que, a pesar del fallo como consejo, nosotros como gobierno no vamos a imponer un proyecto. No debe iniciarse la construcción de un proyecto que todavía tiene problemas sociales”, expresó Fabiola Muñoz.

La ministra recordó que también la empresa sacó un comunicado al respecto señalando “que no va a iniciar la construcción, porque entiende que no hay condiciones sociales también”.

“Somos conscientes que todavía hay un montón de desconfianza y problemas que la población de Tambo identifica sobre este proyecto y mal se haría que con este clima de conflictividad se impulse un proyecto. El diálogo es la única posibilidad como vamos a poder resolver estos problemas. Me parece muy importante que podamos abrir esta puerta”, añadió.

El Consejo de Minería confirmó la licencia del proyecto este miércoles 30 de octubre, luego que el Poder Ejecutivo lo suspendiera en agosto tras los conflictos generados en la zona por Tía María. La ministra Fabiola Muñoz sostuvo que los alcaldes y autoridades de Arequipa, así como los representantes de la sociedad civil deben reunirse con el Ejecutivo para establecer un “mecanismo de diálogo que permita resolver una situación que no le hace bien a la región. Arequipa está creciendo menos de lo que podría crecer”.