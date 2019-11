Ministra de Justicia señala que si Vizcarra viaja, Aráoz sería quien lo reemplace

La ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, aclaró que la renuncia de Mercedes Aráoz aún no ha sido aceptada oficialmente porque no hay un Congreso en funciones que lo ejecute, luego que el presidente Martín Vizcarra lo haya disuelto el pasado 30 de setiembre.

Por consiguiente, la también excongresista sigue siendo la segunda vicepresidenta de la República y sería ella la encargada de reemplazar en el cargo al jefe de Estado si viaja al exterior.

PUEDES VER A un mes del día en que Martín Vizcarra disolvió el Congreso [VIDEOS]

“Le informamos (al presidente) que la segunda vicepresidenta tiene que presentar su renuncia ante el presidente del Congreso y eso no había ocurrido. Entonces, no se le había aceptado formalmente la renuncia”, declaró Revilla en entrevista con El Comercio.

Por tal motivo, la titular de Justicia comentó que le recomendó a Vizcarra Cornejo que no salga del país a pesar que sean compromisos políticos hasta que no se establezca el nuevo Congreso. Agregó que el jefe de Estado debe dedicarse a los temas internos durante el periodo de interregno, tiempo en el que el Legislativo no existe.

“Es mejor que el presidente no viaje al exterior, el presidente tiene que ocuparse por los temas internos y es lo que él ha mencionado. Para nosotros, sí (Araoz continúa siendo la vicepresidenta). Ella hubiera tenido que quedarse a cargo”, indicó.

El último 30 de octubre, el mandatario Martín Vizcarra anunció que no viajará al extranjero hasta el nuevo Congreso asuma funciones, cuyos miembros se elegirán en las elecciones de enero del 2020.

Mercedes Aráoz se autoproclamó, junto a los integrantes del Congreso ya disuelto, en presidenta de la República en funciones. Este hecho fue declarado ilegal y sin efecto por especialistas. En menos de 24 horas y tras innumerables cuestionamientos, presentó su renuncia a la vicepresidencia y a la vez al “cargo que asumió”.

PUEDES VER Es falso que “expulsaron” a Martín Vizcarra de la región Junín

Disolución del Congreso

Ana Teresa Revilla reiteró que la disolución del Congreso era la única salida a la crisis política que el Perú estaba atravesando. Sostuvo que no fue difícil aceptar el cargo para liderar el Ministerio de Justicia porque la decisión del Poder Ejecutivo se basó en la Constitución Política.

“Sí (estaba convencida). Era prácticamente un aviso de lo que tenía que hacerse, era algo bastante esperado”, señaló.

Aclaró que el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) será el encargado de sustentar la posición del Poder Ejecutivo ante la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite la demanda competencial que interpuso Pedro Olaechea.

Indicó que se tomará el tiempo que se necesite dentro del plazo de 30 días hábiles, porque debe estudiar la respuesta que será totalmente técnica.

PUEDES VER Luciana León: Fiscalía incautó archivos de Odebrecht en vivienda de su hermano

Ministerio de Justicia sobre Odebrecht

La titular de Justicia también se pronunció sobre la eventual devolución de los S/ 524 millones del Estado peruano a la constructora Odebrecht. Enfatizó que el Poder Ejecutivo acatará lo que el Poder Judicial decida.

“El Poder Ejecutivo tiene que cumplir lo que dice el Poder Judicial. El Ejecutivo cumple lo que dice la norma y lo que dicen las autoridades jurisdiccionales, no podemos salirnos de ese Estado de derecho”, mencionó.

Respecto a la posición del procurador Jorge Ramírez, sostuvo que “es lo que se tiene que hacer” porque “él es el especializado y se ha dedicado a trabajar el tema”.

El representante del Estado peruano se ha mostrado a favor de devolver el dinero a Odebrecht porque ese acuerdo estaba establecido en el acuerdo de colaboración eficaz, y que de no respetarse los exdirectivos dejarían de dar información sobre los funcionarios peruanos que recibieron sus sobornos.