Revelan presunto direccionamiento de donaciones en Gerencia del GRL

Lambayeque. El consejero oficialista Manuel Huacchillo denunció un presunto direccionamiento de los productos hidrobiológicos incautados por la Gerencia Regional de Desarrollo Productivo (GRDP) en lo que va del año, pues solo han sido entregados en la provincia donde postuló como alcalde (2018) el actual gerente, Eduardo Jacinto Teque.

Tras recibir varias quejas de parte de los comedores populares, el mencionado consejero solicitó al responsable de la GRDP información sobre los operativos de incautación, el producto decomisado y el detalle de la distribución de las donaciones durante lo que va del 2019. Sin embargo, los documentos estarían incompletos y con presuntos vicios en las actas elaboradas por funcionarios de la Gerencia.

“El informe que me remiten está incompleto, muy deficiente, solo me han entregado de febrero a julio, pero no de enero, agosto ni setiembre. Revisando los informes encuentro que muchas de las actas están ilegibles, no se aprecia bien al beneficiario y carecen de sellos”, precisó.

Según el informe n.° 021-2019 elaborado por la Subdirección de Medio Ambiente, Seguimiento, Control y Vigilancia, alrededor de 15.5 toneladas decomisadas fueron entregadas a 14 personas o instituciones en la provincia de Lambayeque. En esa línea, Huacchillo criticó que el personal no haya cumplido con los conductos y protocolos establecidos para la entrega, pues varias actas se encuentran ilegibles, no figurarían testigos, los beneficiarios no cuentan sellos de una organización social acreditada e incluso los números telefónicos anotados se encuentran apagados.

“Hablamos de casi un año entregando en una sola provincia, lo cual me parece muy sospechoso y poco ético. Estoy alertando sobre un presunto direccionamiento en una provincia donde el gerente fue candidato. Sería grave que se estén usando las donaciones para fines políticos”, enfatizó el consejero, quien llevará este caso al pleno del Consejo Regional de Lambayeque (CRL) para que la Comisión de Ética inicie una investigación.