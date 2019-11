Mesías Guevara sobre proyecto Tía María: “La licencia social no es un capricho”

El gobernador regional de Cajamarca y presidente de Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Mesías Guevara, se refirió a la confirmación de la licencia de construcción para el proyecto cuprífero Tía María, en Arequipa.

El político manifestó que “ningún proyecto minero va a salir (adelante) si no tiene la licencia social”. Añadió que se debe tener en cuenta la posición de la comunidad.

“La licencia social no es un capricho y mientras no tengamos en cuenta a la comunidad dentro de un proyecto de desarrollo extractivo o de hidrocarburos, simplemente las comunidades se van a rebelar”, sostuvo para Radio Nacional.

“Mientras no tenga licencia social no va, así de clarito. No solamente Tía María, sino todos los proyectos mineros a nivel nacional”, agregó.

A la vez, comentó que existen funcionarios que velan por los intereses de las empresas mineras y desde sus posiciones buscan favorecerlas.

"Existen troyanos dentro del Estado, empresas interesadas que infiltran funcionarios en la gestión para que los favorezcan desde adentro; [...] se da en todos los niveles”, aseveró Mesías Guevara.

Vale mencionar que el presidente de la República, Martín Vizcarra, comentó este fin de semana que “este es un gobierno dialogante".

"Lo hemos demostrado en todas las oportunidades. Aquí estamos buscando el progreso y desarrollo, pero siempre de la mano de la población y sus dirigentes escuchándolos, y juntos buscando la mejor solución al problema”, explicó.

Elecciones internas en Acción Popular

Por otro lado, Mesías Guevara también declaró que los congresistas disueltos de Acción Popular no postularán a las elecciones 2020.

“A través de un militante un voto, vamos a elegir a nuestros candidatos. Este Congreso va a ser muy importante”, señaló respecto a las elecciones internas que realizará el partido que preside.