Gobierno considera que no hay aún condiciones sociales para iniciar Tía María

Juan C. Soto y Edwar Quispe

La ministra del Ambiente llegó a Arequipa para explorar salidas al conflicto de Tía María en el valle de Tambo. En una entrevista con La República, aclara que la OEFA no revisará el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero, como lo insinuó el premier Vicente Zevallos. Sin embargo, un equipo de este organismo fiscaliza el área del proyecto para verificar obras complementarias sobre la exploración minera o construcción del campamento.

¿Pampa Cachendo es una zona con ecosistema frágil, según Serfor. Cómo desarrollar un proyecto minero en esa área con esas condiciones?

En el país hay áreas con ecosistemas frágiles —una laguna, un desierto, una loma, etc.—, pero eso no impide que podamos desarrollar una actividad productiva. Las compañías mineras deben tener medidas especiales para impactar lo menos posible estos sitios. Por otro lado, el estudio ambiental de Tía María fue aprobado antes de esa declaratoria de Serfor. Sin embargo, se tiene que adecuar. La gente debe entender que no permitiremos la imposición del proyecto si estas cosas no están claras.

El Colegio de Biólogos de Arequipa advierte de que la explotación minera afectará la fauna y flora de este ecosistema frágil.

La empresa minera prometió no iniciar la construcción, mientras no se tenga un clima social adecuado. No habrá operación minera, mientras no se resuelvan las dudas. Y eso debe efectuarse a través del diálogo.

Los agricultores del valle de Tambo temen por la contaminación. El polvo de las voladuras y el ácido sulfúrico impactarán en los campos, sostienen.

Toda actividad genera impacto. En minería, los EIA sirven para eso, para detectar los impactos y las medidas de mitigación. Sobre el polvo o uso de ácido sulfúrico, se tiene un impacto y una medida de remediación. Los ciudadanos deben conocer eso y asegurarse de que realmente funcione. Por eso, planteamos el diálogo, sentarnos en una mesa y analizar punto por punto.

Llevar la discusión a lo técnico.

Sí, entendiendo que hablamos de personas que desconfían. Ese es el elemento central aquí. Por esa razón, trato de abrir el diálogo, generar condiciones para sentarnos en el mismo valle y hablar con la gente. (...) Aclaro, el Consejo de Minería, que ratificó la resolución a favor de Tía María, pertenece a un organismo autónomo. Esa no es la opinión del Gobierno.

¿Pero el consejo no depende del Ministerio de Energía?

Pero es autónomo. El Poder Judicial forma parte del Estado, pero sus fallos no están sujetos a la opinión del presidente. He escuchado que el Gobierno le dio permiso al proyecto, pero nosotros consideramos que no hay condiciones sociales y que hay que generarlas con el diálogo; parar la protesta, pero no imponer el proyecto.

¿Hablar de diálogo, después de 11 años de conflicto, no cree que sea muy complicado?

Somos un gobierno que ha entrado para no mantener las cosas como están, sino resolverlas.

Pero el Estado estuvo ausente. No solucionó los problemas del valle de Tambo, como la falta de agua durante décadas.

El agua del río Tambo está mineralizada (contaminación natural). Eso afecta a la gente de la parte baja. El presidente Vizcarra intentó resolver lo de la represa Paltuture con Puno, pero se entrampó en el Poder Judicial. Estamos explorando alternativas. Yanapuquio es una zona opcional para hacer la nueva represa. El propio presidente hace seguimiento.

En el 2011, Unops encontró 136 observaciones al EIA aprobado de Tía María. Existe la sensación de que tampoco se puede confiar en el Estado. ¿Cómo disminuir la desconfianza?

Hoy tenemos organismos independientes, como Senace que evalúa los EIA. Ya no lo hace Energía y Minas. También está OEFA, que fiscaliza.

El 60% de conflictos sociales está relacionado a proyectos mineros con reclamos ambientales.

En algunos casos, es la ausencia del Estado. La población pide a la empresa cosas que le corresponden asumir al Estado. El conflicto se desencadena cuando la empresa no puede cumplir. Pero hay casos en que las empresas incumplen, ahí el Estado tiene que ser firme, debe sancionar y si es posible, cerrarlas. El Estado tiene que ser garante de que se cumplan los compromisos ambientales y sociales. Las empresas no solo tienen que ser buenas, sino parecerlo.

¿Por qué el Gobierno reacciona muy tarde con respecto a los conflictos sociales? El corredor minero estuvo varias semanas tomado...

No diría eso. La que era en ese entonces ministra del Midis, Paola Bustamante, hizo un esfuerzo enorme, para que las cuatro mesas caminen.

¿Pero en el caso del corredor minero hay o no contaminación? Los comuneros se quejan del polvo...

La propuesta original del proyecto era un mineroducto (para transportar el mineral), pero se optó por los camiones. Para el polvo generado, las medidas de compensación no fueron suficientes. Por esa razón, OEFA advirtió a la empresa de que las medidas de mitigación no son suficientes. Tienen que adecuarse.

¿En el caso de Tía María, qué garantía se ofrece ante un daño ambiental?

Los monitoreos participativos, cuando la población local se involucra. No solamente identifican los impactos, las medidas de mitigación tomadas también son parte de la solución. El monitoreo participativo es una cosa que todas las empresas en el país deberían hacer.

¿Irá el presidente Vizcarra al valle de Tambo?

Él no tiene problema en ir si se dan las condiciones adecuadas, pero no puede ir bajo una amenaza. La protesta perjudica a la educación y el agro; perderán la campaña de papa, cebolla, ajo, ¿eso es lo que queremos? ¿Es acaso justo que los niños tengan que estar siendo expuestos a situaciones de este tipo? El Gobierno no impondrá Tía María.