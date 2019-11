Caso Lava Jato: Juez escuchó a los árbitros y el lunes decide

Por: César Romero y Alonso Collantes

Jorge Chávez Tamariz escuchó a la Fiscalía, a los abogados defensores y a los procesados. Con todo eso, el lunes 4 de noviembre informará si acoge total o parcialmente o rechaza el pedido de prisión preventiva de los 16 árbitros legales que favorecieron a Odebrecht.

La decisión es difícil y compleja. Los árbitros, en algunos aspectos, son jueces. Les pusieron al frente una controversia y, de acuerdo con sus conocimientos, emitieron un veredicto, que en la jerga arbitral se denomina laudo.

PUEDES VER Odebrecht: PJ resolverá prisión preventiva contra 16 abogados este lunes

Fajos de dinero

Entre el martes y el viernes, los fiscales del Equipo Especial Germán Juárez y su adjunto Hamilton Montoro buscaron convencer al juez que los 16 árbitros no emplearon sus conocimientos para resolver el laudo, sino que se vendieron por miles de dólares, fajos de billetes.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos sobornos se dieron a través de dos modalidades: en trato directo con los directivos de Odebrecht, a través de Horacio Cánepa Torre y vía jugosos honorarios profesionales.

PUEDES VER Odebrecht: Concluyó la audiencia de prisión preventiva contra abogados

El tema del soborno directo es lo más fuerte que tiene la Fiscalía, sustentado en la declaración de los aspirantes a colaboradores eficaces y transferencias bancarias. Lo de los honorarios profesiones abultados, como parte de un soborno, será más difícil de probar.

Además, los árbitros, al igual que los abogados, se rigen por la ley de la oferta y la demanda, no por un honorario mínimo. Las tablas de los centros de arbitrajes son referenciales. Un buen árbitro siempre buscará sacar el mejor honorario.

Pero, en general, por lo que se ha visto y escuchado en las audiencias, el Equipo Especial del caso Lava Jato tiene una hipótesis sólida contra los árbitros, que en los siguientes meses deberá probar para el juicio.

PUEDES VER Congelan la propiedad de 31 bienes de árbitros vinculados a Odebrecht

Sin embargo, en lo que sí se vio debilidades en las cuatro audiencias realizadas entre el martes y el viernes fue en la sustentación fiscal del peligro procesal o de fuga para una prisión preventiva, que es lo que el lunes debe resolver el juez.

La Fiscalía insistió en una serie de temas que, en el reciente acuerdo plenario, la Corte Suprema ha pedido dejar de lado para la prisión preventiva: la capacidad económica de un investigado y las veces que haya podido viajar al extranjero e incluso la gravedad del delito.

Juárez y Montoro fueron imprecisos en los actos que los árbitros han realizado o puedan realizar a futuro para que la Fiscalía acceda a determinadas pruebas o realice alguna diligencia.

PUEDES VER Procuraduría ad hoc congeló 19 inmuebles de árbitros implicados en el caso Odebrecht

El único caso donde se podría sostener un peligro de fuga es en el del árbitro Alejandro Álvarez Pedroza, que viajó a Estados Unidos horas después de que la Fiscalía pidiera la prisión preventiva.

Arbitrajes

Por el lado de la defensa o de los mismos árbitros, dejaron de lado el tema de los pagos en efectivo y soborno encubierto y fueron al fondo del asunto para tratar de convencer al juez de que no dicte la prisión preventiva.

PUEDES VER Keiko Fujimori cumple un año en prisión preventiva

Los abogados y los árbitros señalan que la Fiscalía los investiga y pide su reclusión en un penal porque no entiende lo que significa el arbitraje, ni los temas de la controversia entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la constructora Odebrecht.

Por todo esto, este caso es muy complejo. La norma procesal dice que el juez debe tomar una decisión inmediatamente al terminar la audiencia, pero Chávez Tamariz ha decidido darse un plazo mayor.

“Es lógico que se haga un estudio concienzudo sobre el caso para actuar con el profesionalismo que corresponde en un plazo razonable y no apurar y emitir una decisión que no cumpla con la motivación”, precisó el juez Chávez Tamariz. El lunes se sabrá qué decidió.

PUEDES VER Odebrecht: Suspenden evaluación de prisión preventiva contra Abanto y 3 árbitros

EL Dato

Comparecencia. La Fiscalía ha solicitado orden de comparecencia e impedimento de salida del país para Horacio Cánepa, Celso Gamarra Roing, Sergio Calderón Rossi y Héctor García Briones, por su colaboración con las indagaciones.

Las declaraciones

“Horacio Cánepa tenía un reconocido prestigio. (...) Le presté apoyos de manera puntual pero no en la dimensión que dice la Fiscalía. No sabía de ningún pacto detrás de jure et de jure u Odebrecht”.

Emilio Cassina Ramón, abogado investigado

“Horacio Cánepa tiene un encono personal muy fuerte hacia mí. Yo batallé para que no permaneciera más en el campo del arbitraje, mucho antes de que se conociera esta trama de Odebrecht”.

Fernando Cantuarias, árbitro

“Es verdad que no asistí a las citaciones fiscales. La primera vez fui sin un abogado. (...) Luego pedí reprogramaciones. Tengo solo dos propiedades, una oficina y una casa con mi esposa y mi madre”.

Ricardo Espinoza, árbitro

“Es una investigación sesgada y ha obviado analizar el universo en el que se desenvuelve la función arbitral o las decisiones de los árbitros. Niego haber recibido coimas por los llamados ‘bonos de éxito’”.

Richard Martín Tirado, árbitro

“En el requerimiento de allanamiento a mi casa me di cuenta de que no estaba el nombre del fiscal, y después que la dirección era de La Molina y estaba equivocada. La mía estaba en Surco”.

Alfredo Zapata Velasco, árbitro

“La imputación de cohecho pasivo solo se basa en una deducción. La verdad es que los abogados y los árbitros valemos lo que valemos. (...) Soy víctima de una irresponsabilidad”.

Daniel Linares Prado, árbitro

“Ni Odebrecht ni el MTC han sido mis clientes por lo que no hubo conflicto de intereses. (...) La declaración dice que se repartió dinero entre ‘la gente de Álvarez Pedroza’, y no se ha corroborado eso”.

Humberto Abanto, árbitro y abogado

“No tuve ninguna relación con Loor Campoverde u otros. Nunca supe de ellos hasta este proceso. (...) Que aparezca en una lista con ellos no quiere decir que forme parte de una organización criminal”.

Ramiro Rivera Reyes, árbitro

“Nunca le hice un favor a nadie, he manejado más de 500 arbitrajes, incluso algunos del Ministerio Público. Ahora me miran como a un ladronzuelo. La Fiscalía tiene un informe de mis ingresos”.

Luis Pardo Narváez, árbitro