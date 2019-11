Denuncian irregularidades en ascensos a generales en la Policía Nacional

Una serie de ascensos irregulares en la esfera alta de la Policía Nacional fueron denunciados por el jefe del Estado Mayor de la PNP, general Víctor Jorge Pérez Arteaga.

En un informe dirigido al Comandante General de la PNP, José Luis Lavalle Santa Cruz, el oficial dio cuenta de una serie de procedimientos en el proceso de selección a los que no fue convocado.

PUEDES VER Edwin Donayre fue captado por cámaras de seguridad antes de captura [VIDEOS]

De manera sumaria, el general Pérez Arteaga relata en su informe que el pasado 28 de octubre el general de la PNP “secretario de la Junta Selectora del proceso de ascenso por selección al grado de General de Armas y de Servicios Abogados y Médicos de la PNP del año 2019 – Promoción 2020”, se presentó en su despacho con las actas del proceso de elección en el que tomó parte solo de manera parcial.

Según da cuenta el general Pérez Arteaga, el secretario de la Junta Selectora acudió a su despacho “por disposición del Presidente de la Junta Selectora”, es decir por el mismo general Lavalle, a fin de que “firme todas las actas” con los ascensos recomendados.

“[Esta] situación me causó extrañeza por tal razón [que] en ese momento le hice de conocimiento al mencionado general que solo va a llevar mi firma el acta del procedimiento al que fui convocado y por lo tanto participé, esto es, en el procedimiento relacionado a la entrevista donde se evaluó la exposición de los trabajos que se le encargó a los coroneles postulantes al proceso”, señala el general Pérez Arteaga.

El oficial de alta graduación aseguró en su informe que dicho procedimiento fue “el único a donde se me convocó y participé”, por lo que se negó a firmar las actas con las conclusiones de los otros procedimientos.

“No corresponde que las avale con mi firma”, sostuvo el general Pérez Arteaga.

Según el oficial, no fue convocado al proceso de revisión definitiva del proceso de ascenso por selección “por razones que desconozco”.

“Por lo tanto no participé en la Evaluación y Resolución en instancia final y definitiva de algún recurso administrativo que se haya puesto de conocimiento a la Junta Selectora”, indica el general Pérez Arteaga.

Tampoco, indicó el oficial, participó en la formulación de las actas ni del informe de las actividades desarrolladas que se preparan “a fin de que obren en archivo de la Dirección de Recursos Humanos PNP y sirvan para que se expidan las respectivas resoluciones”.

“Sobre el particular, el suscrito en calidad de vocal de la Junta Selectora no fue convocado para participar en este procedimiento”, sostuvo el general Pérez Arteaga.

PUEDES VER Ministro Morán narra captura de excongresista Edwin Donayre [VIDEO]

Entre otros procedimientos a los que no fue convocado, el oficial reseñó los siguientes: la recepción del informe de preselección, acta y las carpetas de votación en sobre cerrado y lacrado; la evaluación del desempeño operativo y administrativo en la jerarquía de oficial superior y la formación profesional de los postulantes; escrutinio de los votos.

En contraste, el general Pérez Arteaga solo manifestó haber participado en la entrevista a los postulantes declarados aptos y que cumplan con los requisitos para ser ascendidos al grado de general de la PNP.

“Por las consideraciones que he detallado líneas arriba, sería un irresponsable y no es ético firmar las actas que se me pretendió hacer firmar validando un proceso en donde solo he participado en un solo procedimiento”, indica el general Pérez Arteaga.

Dato

El oficial hizo énfasis en que las resoluciones de ascenso a general de la PNP “han sido publicadas en el diario oficial El Peruano el 25 de octubre de 2019 y a la fecha del 28 de octubre 2019 que recibí la visita del secretario de la junta, estas no estaban firmadas”.