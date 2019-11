Nuevo Perú y Juntos por el Perú llegan a acuerdo político y participarán en elecciones

Las agrupaciones políticas Nuevo Perú y Juntos por el Perú (con inscripción en el JNE) acordaron seguir trabajando en alianza para ser parte de las elecciones congresales 2020.

Así lo confirmó el presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, a través de su cuenta de Twitter. Añadió que le desea éxitos al partido de Vladimir Cerrón, Perú Libre.

Como se conoce, Nuevo Perú y Juntos por el Perú (que tiene entre sus principales líderes a Yehude Simon) buscaban postular en alianza con Perú Libre; no obstante, el proyecto no llegó a concretarse debido a que el JNE presentó una serie de observaciones que debían subsanarse hasta el 31 de octubre, lo cual no sucedió.

La personera legal de Perú Libre, Ana Córdova, informó que dichas observaciones eran de forma y no de fondo, mas no era posible levantarlas debido a que los tiempos son “demasiados cortos”.

“Todos los candidatos de Nuevo Perú que postulen en este proceso electoral del 26 de enero van a hacerlo a través de la inscripción con Juntos por el Perú [...] Fue un problema de tiempo. La cantidad de deficiencias burocráticas que existe en el JNE para registrar una alianza electoral hace prácticamente que sea difícil", manifestó Alberto Quintanilla a canal N sobre el tema.

Vale recordar que el intento de unión de Nuevo Perú (liderado por Verónika Mendoza) junto al partido de Vladimir Cerrón ocasionó la renuncia de varios de sus integrantes; entre ellos Richard Arce, Marisa Glave, Indira Huilca, entre otros.

“El caso particular del señor Cerrón es inclusive el ‘némesis’ de Nuevo Perú, es misógino, es xenófobo en las expresiones que él ha tenido en Twitter y en sus apariciones públicas han sido realmente una posición radical”, dijo el exparlamentario en un artículo de La República.

“(Renuncio) con la convicción de continuar en la lucha por esa causa superior a nuestras vidas que es la búsqueda de una sociedad con justicia que repare a los oprimidos”, señaló a su turno Indira Huilca por medio de su red social.