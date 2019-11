Juntos por el Perú y Perú Libre no logran inscribir alianza en JNE

La alianza política electoral formada por Perú Libre, Juntos por el Perú y Nuevo Perú finalmente no se concretó. Sin embargo, tuvo un alto costo político para el movimiento que lidera Verónika Mendoza.

Ayer venció el plazo de inscripción de alianzas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y Perú Libre y Juntos por el Perú no lograron subsanar las observaciones realizadas por el organismo electoral para que se dé luz verde a la unión. Es decir, las agrupaciones mantienen su inscripción individual.

La personera legal de Perú Libre, Ana Córdova, admitió que la solicitud de inscripción tiene observaciones, pero indicó que eran de forma y no de fondo y que no pudieron levantarlas porque los tiempos para hacerlo son “demasiados cortos”. Incluso señaló que ayer acudieron al JNE para entregar la documentación requerida, pero no fueron atendidos.

Córdova explicó que los reparos están referidos a los plazos para la convocatoria de la asamblea de Perú Libre en la que se acordó la alianza con Juntos por el Perú, la publicación de la misma y la ilegibilidad de firmas de los participantes de esa instancia partidaria.

Lo que obvió decir la dirigente es que el organismo electoral habría observado que varias de las firmas que validaron la asamblea no serían de militantes de Perú Libre. Esto invalida el acuerdo.

No obstante, Córdova dijo que el lunes acudirán a la sede del JNE y si obtienen una respuesta negativa para la inscripción de la alianza, ellos igual consideran que el acuerdo político está sellado con las dos agrupaciones de izquierda ."La alianza fue aprobada por las instancias políticas y no es solo para el 2020 sino también para las elecciones del 2021″, indicó.

Por el lado de Juntos por el Perú también hubo reparos del JNE, pero su personero legal, Juan Silva, decidió guardar silencio.

El líder de Juntos por el Perú, Yehude Simon, reconoció que hubo observaciones del JNE a la alianza electoral con Perú Libre, pero sabía que habían sido resueltas.

Su preocupación, indicó, está enfocada en asegurar que la elección de candidatos al Congreso, prevista para este martes en una asamblea de delegados en Lima, se realice satisfactoriamente, con la garantía de que ninguno de ellos tenga procesos ni sentencias judiciales. Por eso le están exigiendo no solo presentar una declaración jurada, sino también certificados de antecedentes penales y hasta constancias de estudios.

Simon evitó pronunciarse sobre la no inscripción de la alianza hasta tener el pronuciameinto oficial del JNE. Sin embargo, se supo que en su agrupación ya se evalúa la posibilidad de participar en las elecciones de enero próximo teniendo como invitados en su lista congresal a candidatos de Nuevo Perú que no tiene registro como partido político.

Esto permitiría a la agrupación de Mendoza tener al menos 26 postulantes al Parlamento. El estatuto del Partido Humanista, que dio la inscripción a Juntos por el Perú, prevé que el 20% de sus candidatos sean invitados.

Otra posibilidad es que Nuevo Perú participe con Perú Libre, también como invitado.

El anuncio de la alianza le costó a Nuevo Perú la renuncia de cinco militantes que integraron su bancada en el disuelto Congreso y de varias bases en Lima y provincias.

