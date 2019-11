Horacio Zeballos: “Están postergando las posibilidades de que Nuevo Perú gobierne”

El excongresista Horacio Zeballos se pronunció sobre Nuevo Perú luego de que se conoció que Vladimir Cerrón postulará al Congreso en el 2020 bajo inscripción propia con Perú Libre.

"No puedo adivinar lo que va a pasar, pero sí creo que están postergando las posibilidades que teníamos de ser gobierno con Nuevo Perú”, señaló en RPP.

“Lamento mucho esto porque Nuevo Perú apostó por esta alianza electoral (con Perú Libre) y esto desdice las razones por las cuales se habían aliado. Más allá de ello, lamento las diferencias internas y la incapacidad de formar una alianza que venían gestionando desde hacía buen tiempo”, agregó.

Además, Zeballos también consultado sobre si estaría considerando postular a las elecciones del 2020 y negó que esté en sus planes.

“Sí me han invitado, pero he decidido no participar. Creo que hemos salido del Congreso de la República con una votación mayoritaria en nuestra sociedad para que no tentemos la reelección. Hay que ser justos con ello. Fui parte de un Congreso vetado por la sociedad”, acotó.

Cabe señalar que Horacio Zeballos fue uno de los cinco excongresistas que decidió renunciar a Nuevo Perú cuando se conoció que la agrupación política tendría una alianza con Vladimir Cerrón.

“Me preocupa que masivamente algunas regiones y comités respaldan dicha alianza, situación que respeto, pero no comparto. No obstante algunos, la minoría, que se muestran disidentes reciben críticas muy duras, indignas de un compañero, indignas para un hombre o mujer de izquierda", se lee en el comunicado que compartió cuando renunció.

Los exparlamentarios Tania Pariona, Indira Huilca, Marisa Glave y Richard Arce también se apartaron de Nuevo Perú como rechazo a Vladimir Cerrón.