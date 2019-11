Partidos eligen el fin de semana a candidatos

Este domingo, 3 de noviembre, gran parte de las organizaciones políticas celebrarán sus respectivas elecciones internas para definir sus listas de candidatos que competirán para los comicios congresales del 26 de enero del 2020.

Y es que el tiempo que dispuso el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la democracia interna arrancó el pasado 11 de octubre y este miércoles 6 de noviembre vence, de acuerdo al cronograma aprobado por este tribunal electoral.

Solo Alianza para el Progreso (APP) designará mañana a sus aspirantes al Legislativo en una convención, donde cada uno de sus delegados regionales llevarán sus propuestas.

Los demás partidos consultados, como Acción Popular (AP), Fuerza Popular (FP), el Partido Morado (PM), el Frente Amplio (FA), el APRA, el Partido Popular Cristiano (PPC) y la alianza “Juntos”, que solicitó su inscripción el jueves pasado, procederán con la selección este domingo.

Los métodos

De todos las agrupaciones mencionadas solo AP, el APRA y Partido Morado utilizarán el sistema de "un militante, un voto", mientras que los demás acordaron seleccionar a sus postulantes por medio de asambleas de delegados.

Cabe destacar que, de acuerdo al mismo calendario, la fecha tope para la presentación ante el JNE de las listas de candidatos es el 18 de noviembre. Y el 3 de diciembre este colegiado deberá publicar las listas admitidas, luego de lo cual, hasta el 27 del mismo mes, se podrá excluir o solicitar la renuncia y retiro de aspirantes.

Lo que aún no está claro es si los disueltos parlamentarios podrán participar en estas elecciones. Ante esta incertidumbre, el JNE se pronunció hace unas semanas, a través de la Dirección de Fiscalización, y señaló que hasta que no se presente un caso específico y los Jurados Electorales Especiales se pronuncien al respecto, no emitirá opinión alguna.

AP presentó aspirantes

- El partido de la lampa dio a conocer este miércoles a siete precandidatos jóvenes para las elecciones legislativas, quienes expusieron sus propuestas relacionadas con la reforma política, la tecnología, el desarrollo productivo y la formalización.